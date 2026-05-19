Haberler

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Domenico Tedesco ismi gündeme geldi. Yaklaşık 2-3 hafta önce Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Alman teknik adamı sarı-lacivertli taraftarlar yeniden takımın başında görmek istiyordu.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı kulüpte gündeme gelen son isim ise Domenico Tedesco oldu.

SERGEN YALÇIN SONRASI YENİ HOCA ARANIYOR

Sezonu Süper Lig’de dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı alınırken yönetim vakit kaybetmeden yeni teknik direktör çalışmalarına başladı.

TEDESCO İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bu süreçte gündeme gelen isimlerden biri de Alman teknik adam Domenico Tedesco oldu. Tedesco’nun menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Domenico Tedesco’nun yaklaşık 2-3 hafta önce Fenerbahçe ile yollarını ayırması ise dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bir bölümünün yeniden takımın başında görmek istediği Alman teknik adamın şimdi Beşiktaş’ın gündemine gelmesi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK İSTİYORDU

Modern futbol anlayışı ve hücum odaklı sistemiyle tanınan Tedesco’ya Fenerbahçe taraftarları büyük destek veriyordu. Özellikle genç oyuncularla kurduğu iletişim ve agresif oyun yapısı nedeniyle Alman teknik adam taraftarın favori isimlerinden biri olmuştu.

AVRUPA’DA ÖNEMLİ TAKIMLAR ÇALIŞTIRDI

38 yaşındaki teknik adam kariyerinde Schalke, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi önemli ekiplerde görev yaptı. Tedesco’nun geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Mersin'de 6 kişiyi katledip kaçan zanlıdan ilk ipucu! Arabası bulundu

Mersin'i kana bulayan saldırgandan ilk ipucu! Bölge abluka altında
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919

Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı

Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda tahribat: Muhtar ve 2 kişi tutuklandı
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

Şampiyonluğu Kürtçe şarkılarla kutladılar
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Nijerya'da okul baskını: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı

Okul basıp 25 öğrenci ve 7 öğretmeni kaçırdılar
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden