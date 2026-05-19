Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yeni sezon planlamasında Marco Asensio’nun önemli bir yer tuttuğu öğrenildi.

MERKEZDE ASENSIO OLACAK

Sarı-lacivertli ekibin, İspanyol yıldız Marco Asensio’yu takımın merkezine koyacağı iddia edildi. Aziz Yıldırım’ın özellikle hücum gücü yüksek bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

HÜCUM FUTBOLU PLANI

Yeni yapılanmada hızlı, teknik ve üretken bir oyun anlayışının ön planda olacağı konuşuluyor. Marco Asensio’nun da bu sistemin en kritik parçalarından biri olarak düşünüldüğü ifade edildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Yıldız futbolcunun adının Fenerbahçe ile anılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Özellikle Asensio’nun teknik kapasitesi ve skor katkısı dikkat çekiyor.

YENİ SEZON İÇİN DEV PROJE

Aziz Yıldırım’ın yalnızca transfer değil, oyun sistemi açısından da güçlü bir takım kurmayı planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.