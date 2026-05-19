Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, Marco Asensio’nun merkezinde yer aldığı hücum gücü yüksek bir Fenerbahçe kurmayı hedeflediği öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcu gelişmesini heyecanla takip ediyor.
MERKEZDE ASENSIO OLACAK
Sarı-lacivertli ekibin, İspanyol yıldız Marco Asensio’yu takımın merkezine koyacağı iddia edildi. Aziz Yıldırım’ın özellikle hücum gücü yüksek bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.
HÜCUM FUTBOLU PLANI
Yeni yapılanmada hızlı, teknik ve üretken bir oyun anlayışının ön planda olacağı konuşuluyor. Marco Asensio’nun da bu sistemin en kritik parçalarından biri olarak düşünüldüğü ifade edildi.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Yıldız futbolcunun adının Fenerbahçe ile anılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Özellikle Asensio’nun teknik kapasitesi ve skor katkısı dikkat çekiyor.
YENİ SEZON İÇİN DEV PROJE
Aziz Yıldırım’ın yalnızca transfer değil, oyun sistemi açısından da güçlü bir takım kurmayı planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.