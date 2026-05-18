Mesud Pezeşkiyan: Diyalog Teslimiyet Anlamına Gelmez

(ANKARA)- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, diyalog sürecinin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, "İran'ın çıkarlarını ve onurunu koruyacağız" dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Diyalog teslimiyet anlamına gelmez. İslam Cumhuriyeti İran, onurla, otoriteyle ve milletinin haklarını koruyarak diyaloğa girer ve halkın ve ülkenin yasal haklarından hiçbir şekilde geri adım atmaz. Biz mantıkla ve tüm gücümüzle, canımız pahasına, halkın hizmetinde olacağız ve İran'ın çıkarlarını ve onurunu koruyacağız."

