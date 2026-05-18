Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Yoncalı Mahallesi’nde bulunan Kralkızı Baraj Gölü'ndeki adacıkların geçen seneki kuralık görüntüsü, bu seneki yağışlarla geride bırakıldı.

GEÇEN SENE ÇÖL GİBİYDİ, BU SENE TURKUAZA BÜRÜNDÜ

Turkuaza bürünen su, havadan görüntülendi. Mahalle sakinlerinden Hakan Kaçar, geçen sene bölgenin çöl gibi olduğunu, su seviyesinin çok aşağıda olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ OLARAK BELİRTİLİYOR”

Bu sene yağışlarla beraber dolduğunu belirten Kaçar, "Yol bile kapandı. Şu anda yapılan yeni yoldan geliyoruz. Bu şekil sürerse son kotu bulacak. Burası Türkiye'nin Maldivleri olarak belirtiliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle beraber görüntüsü daha da güzel görünüyor. Buradan yol geçiyordu, gelenler karşıda balık tutuyordu, ailesiyle piknik yapıyordu. Su yükseldiği için alt yol kapandı, gelemiyorlar. Daha önce dışarıda görünen yerler hepsi adacık oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı