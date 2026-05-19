ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cami ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olaya ilişkin polisten de açıklama geldi. ABD polisi, saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı sırasında camide ve merkez bünyesindeki okulda bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANLARI POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kanlı saldırıyla ilgili ABD saldırıya geçerken yeni detaylar ortaya çıktı. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin söz konusu saldırıya müdahale sırasında 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Ayrıca merkezde bulunan okulun tahliye edildiği ve çok sayıda çocuğun güvenli şekilde bölgeden çıkarıldığı aktarıldı. San Diego’nun en büyük camisi olan merkezde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığını ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı “korkunç bir durum” olarak değerlendirdi.

ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ DEVREYE ALINDI

Öte yandan San Diego'daki Sharp Memorial Hastanesi'nden bir yetkili, yaralıların hastaneye kabul edildiğini belirtti. Sharp Memorial Hastanesi Sözcüsü Alicia Cook, "Acil durum prosedürlerimiz devreye sokuldu ve olaya müdahale etmek için San Diego yetkilileri ve diğer kaynaklarla koordinasyon içindeyiz" dedi.

