Haberler

ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin San Diego şehrindeki en büyük camiye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı nefret suçu kapsamında soruştururken ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı “korkunç bir durum” olarak değerlendirdi.

  • ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
  • Saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
  • Güvenlik güçleri saldırıya müdahale sırasında 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cami ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olaya ilişkin polisten de açıklama geldi. ABD polisi, saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı sırasında camide ve merkez bünyesindeki okulda bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANLARI POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kanlı saldırıyla ilgili ABD saldırıya geçerken yeni detaylar ortaya çıktı. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin söz konusu saldırıya müdahale sırasında 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Ayrıca merkezde bulunan okulun tahliye edildiği ve çok sayıda çocuğun güvenli şekilde bölgeden çıkarıldığı aktarıldı. San Diego’nun en büyük camisi olan merkezde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığını ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı “korkunç bir durum” olarak değerlendirdi.

ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ DEVREYE ALINDI

Öte yandan San Diego'daki Sharp Memorial Hastanesi'nden bir yetkili, yaralıların hastaneye kabul edildiğini belirtti. Sharp Memorial Hastanesi Sözcüsü Alicia Cook, "Acil durum prosedürlerimiz devreye sokuldu ve olaya müdahale etmek için San Diego yetkilileri ve diğer kaynaklarla koordinasyon içindeyiz" dedi. 

Kaynak: Haberler.com
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Mersin'de 6 kişiyi katledip kaçan zanlıdan ilk ipucu! Arabası bulundu

Mersin'i kana bulayan saldırgandan ilk ipucu! Bölge abluka altında
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919

Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti

Avrupa ülkesinden İsrail'e şok! Büyükelçiyi kabul etmediler
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı

Şampiyonluğu Kürtçe şarkılarla kutladılar