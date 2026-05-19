Mersin'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı: Saldırganın psikiyatrik geçmişi olduğu açıklandı

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde 6 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının şüphelisi Metin Ö.'nün daha önce yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle hastaneye birçok kez başvurduğunu ve psikiyatrik tanılar aldığını duyurdu. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarsus ilçesinde 6 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi de yaralayan Metin Ö.'nün daha önce yasaklı madde bağımlılığından kaynaklı birçok kez hastane girişinin olduğu ve çeşitli psikiyatrik tanıların tespit edildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.05.2026 tarihinde saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçemiz Kadelli Mahallesinde silahlı saldırı olayı meydana geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerimiz süratle olay yerine sevk edilmiş; yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir. Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
