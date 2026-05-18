Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biri kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki 'ayak izleri' olarak bilinen nişanelerin kazılarak tahrip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden, köy muhtarı Zeki Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve 'ayak izleri' olarak bilinen alanlarda tahribat meydana geldi. Şikayetler üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM ile İstihbarat şube ekiplerince adli ve idari tahkikat başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda, izinsiz kazı yaparak ziyaretgahta tahribata neden oldukları değerlendirilen, aralarında Çevrecik köyü muhtarı Zeki Açıkgöz'ün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller incelenirken, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile mühimmat ve bazı tarihi objelerin ele geçirildiği belirtildi.

MUHTAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muhtar Zeki Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi, Nazımiye Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' ile 'İbadethanelere zarar verme' suçlarından tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeki Açıkgöz'ün ayrıca Tunceli Valiliği'nce görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
