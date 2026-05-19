Yıldız ismin büyük sevinci! Televizyonda adını duyunca herkes havaya uçtu
Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldığını öğrenen Ederson büyük mutluluk yaşadı. Yıldız kalecinin adının açıklanmasının ardından ailesi ve yakınlarının birbirine sarıldığı anlar duygusal görüntülere sahne oldu.
Fenerbahçeli kaleci Ederson’un, Brezilya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildiğini öğrendiği anlar dikkat çekti.
İSMİ OKUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Brezilya Milli Takımı kadrosunun açıklandığı sırada Ederson’un adı duyulunca evde büyük sevinç yaşandı. Yıldız kalecinin ailesi ve yakınları heyecanla ayağa kalktı.
HERKES BİRBİRİNE SARILDI
Ederson’un Dünya Kupası kadrosunda yer aldığının kesinleşmesiyle birlikte evde duygusal anlar yaşandı. Aile üyelerinin birbirine sarıldığı görüntüler dikkat çekti.
DÜNYA KUPASI HEYECANI BAŞLADI
Tecrübeli file bekçisi, Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan önemli isimlerden biri oldu. Sambacılar turnuvada şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.
FENERBAHÇE TARAFTARI DA SEVİNDİ
Ederson’un Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi sarı-lacivertli taraftarları da mutlu etti. Yıldız kalecinin yeni sezonda da takımın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.