Haberler

Erzurum'da 17 Yaşındaki Genç, Anneannesini Bıçaklayıp Rehin Aldı; Teyzesinin İkna Çabalarıyla Teslim Oldu

Erzurum'da 17 Yaşındaki Genç, Anneannesini Bıçaklayıp Rehin Aldı; Teyzesinin İkna Çabalarıyla Teslim Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 17 yaşındaki Y.A.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı anneannesi M.C.'yi bıçakla yaraladıktan sonra rehin aldı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesine yaklaşık 45 dakika direnen genç, olay yerine gelen teyzesinin çabalarıyla ikna edilerek teslim oldu. Yaralanan M.C., sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilirken, Y.A.Y. gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ERZURUM'da Y.A.Y. (17), evinde kaldığı anneannesi M.C.'yi (66) bıçakla yaraladıktan sonra rehin aldı. Polislere yaklaşık 45 dakika direnen genç, eve gelen teyzesinin çabalarıyla ikna edilerek teslim oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A.Y., evinde kaldığı anneannesi M.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında torunu tarafından kolundan bıçakla yaralanan M.C., balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Kadını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekipler uzun süre zili çalıp, seslenmelerine rağmen Y.A.Y., kapıyı açmadı.

Olayı haber alan M.C.'nin kızı eve gelerek, yeğeninden kapıyı açması istedi. Teyze ve polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucu Y.A.Y. kapıyı açarak teslim oldu. Torunu tarafından bıçaklanıp, rehin alınan ve büyük korku yaşadığı gözlenen M.C., olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis tarafından suç aleti bıçakla gözaltına alınan Y.A.Y., alınan sağlık raporu sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti

Avrupa ülkesinden İsrail'e şok! Büyükelçiyi kabul etmediler
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti