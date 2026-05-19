Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu resmen açıklandı. Kadroda yer alan ve dışarıda kalan isimler büyük dikkat çekti.

EDERSON KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda kendine yer buldu. Tecrübeli file bekçisi turnuvada ülkesinin en önemli kozlarından biri olacak.

GABRIEL SARA KADROYA ALINMADI

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ise Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı taraftarların kadroya alınmasını beklediği yıldız orta saha için çıkan karar dikkat çekti.

NEYMAR GERİ DÖNDÜ

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle milli takım formasından uzak kalan Neymar da Carlo Ancelotti’nin açıkladığı kadroya dahil edildi. Brezilyalı yıldız son olarak Ekim 2023’te Uruguay maçında milli formayı giymişti.

1.5 YIL SONRA DÖNÜŞ

Ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Neymar, Mart 2025’te yeniden milli davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız futbolcu yaklaşık 1.5 yıl sonra Dünya Kupası kadrosuyla geri dönmüş oldu.

BREZİLYA’NIN DİKKAT ÇEKEN KADROSU

Brezilya’nın kadrosunda Alisson, Ederson, Casemiro, Raphinha, Vinicius Junior, Neymar ve Endrick gibi yıldız isimler yer aldı. Kadronun hücum hattı futbolseverlerde büyük heyecan yarattı.

DÜNYA KUPASI’NDAKİ RAKİPLERİ

Brezilya, 2026 Dünya Kupası’nda Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu’nda mücadele edecek. 5 kez Dünya Kupası’nı kazanan Sambacılar, son şampiyonluğunu 2002 yılında yaşamıştı.