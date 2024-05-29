Gülşah Çomoğlu öldü mü, neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri, hastalığı nedir?

Gülşah Çomoğlu neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri? Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan Çomoğlu'nun hastalığı merak ediliyor. Gülşah Çomoğlu öldü mü, neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞAH ÇOMOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Behzat Ç ve Yüksek Sosyete gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Genç oyuncu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU NE KANSERİ?

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün yaşamını yitirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

CEREN KARAKOÇ: SEN BENİ BİTİRDİN

Kızılcık Şerbetinin başrol oyuncularından Ceren Karakoç Yalazoğlu ise arkadaşının ardından yaptığı paylaşımda "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü. Çomoğlu'nun kuzeni olan genç oyuncu İlayda Alişan ise paylaşımında "Canım kuzenimi kaybettik. Çok çok çok üzgünüz" dedi.

Gülşah Çomoğlu

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanınan Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Eğitimi ve yeteneği sayesinde kısa sürede dikkat çeken oyuncu, birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.

Gülşah Çomoğlu, kariyerine çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alarak başladı. Rol aldığı tiyatro oyunları arasında "İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" gibi önemli eserler bulunmaktadır. Bu oyunlardaki performanslarıyla tiyatroseverlerin ve yapımcıların ilgisini çeken Çomoğlu, televizyon dünyasında da adını duyurmayı başardı.

Televizyon kariyerinde ilk büyük çıkışını, Fox TV'de yayınlanan günlük dizi "Unutma Beni" ile yaptı. Bu dizide canlandırdığı Asuman karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazandı ve uzun süre bu projede yer aldı. Daha sonra "Aşkın Bedeli" adlı dizide oyunculuğa devam etti. Çomoğlu, "Yüksek Sosyete" dizisinde Begüm karakterine hayat vererek popülerliğini artırdı. Son olarak, "Kasaba Doktoru" dizisinde Bahar karakterini canlandırdı.