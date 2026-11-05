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Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

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Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
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Hükümetin, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla aylıklarda yapacağı iyileştirmeyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. İyileştirmede, yaş, prim gün sayısı ve yatırılan prime göz önünde bulundurulacak. 65 yaş üstü ile prim gün sayısı ve yüksek prim ödeyen emekliler, kademeli artıştan daha çok yararlanacak.

  • Emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmede yaş, prim gün sayısı ve yatırılan prim tutarı olmak üzere üç temel ölçüt esas alınacak.
  • 65 yaş üstü, prim gün sayısı yüksek ve yüksek prim ödeyen emekliler kademeli artıştan daha fazla yararlanacak.
  • TÜFE'nin kasım ve aralık aylarında yüzde 1,5 gelmesi durumunda yeni yılın ilk yarısında memur ve memur emeklileri yüzde 9,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 11,6 zam alacak.

Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılında aylıklarında yapılacak artışa çevrildi. Hükümet, emekli aylıklarına yönelik yapılacak iyileştirme için değişik seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda atılacak adımla ilgili etki analizleri yapıldığı, artışın hangi ölçütlere göre belirleneceği üzerinde çalışmalar sürüyor.  

İYİLEŞTİRME İÇİN ÖNE ÇIKAN FORMÜL 

Ankara'da, başta ekonomi olmak üzere ilgili bakanlıklarda, yıllardır enflasyonun ağır yükünü sırtlanan emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla aylıklarında yapılacak iyileştirmeyle ilgili yürütülen çalışmanın ayrıntıları netleşmeye başladı.   

İyileştirmede, üç temel ölçüt öne çıkıyor. Bunlar yaş,  prim gün sayısı ve yatırılan prim olarak sıralanıyor. Buna göre 65 yaş üstü ile prim gün sayısı ve yüksek prim ödeyen emekliler, kademeli artıştan daha çok yararlanacak. Bu ölçütlerden uzaklaşan emeklilerin aylıkları, kademeli olarak daha az artacak. 

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Emekli aylıklarına yapılacak ek artışla ilgili çalışmalara ilişkin kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Emeklilerin durumları ortada. Milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmak için bir iyileştirme yapılacak. Bu aşamada teknik çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, karar mercilerine sunulacak. Karar alındıktan sonra da yasalaşacak ve uygulamaya girecek" dedi.  

EK ARTIŞ ÖNCESİ BEKLENEN ZAM ORANLARI 

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ve aralık aylarında yüzde 1,5 gelmesi durumunda yeni yılın ilk yarısında memur ve memur emeklilerinin yüzde 9,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de yüzde 11,6 oranında zam alacağını söyledi.  

Yılmaz, son dört ayın toplam enflasyonun yüzde 8,29 olduğunu hatırlatarak, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu oranda zammı hak etti. Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 1,20  enflasyon farkı oluştu. Bu kesim de yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 6,27 zammı hak etmiş oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Okurların en beğendiği yorum
Mehmet Yılmaz:doğru olan bu 9000 binle 3600 günü olan aynı maaş olmaz
Tüm yorumlar (29)
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

doğru olan bu 9000 binle 3600 günü olan aynı maaş olmaz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıSerkan Polat:

dogru olan gecinemeyen emekliye cozum bulmak adam 3600 den enekli olmus diye acliktan olsun mu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
Haber Yorumlarıomerfarukkale33:

Bencillik yapma Mehmet. Bu iside elektirik işine çevirecekler faturaya göre devlet desteği var yok dolaylı zam aslında. buda ona benzer emekliye zam yaptım denecek ama aması var herkesi kapsamiyacak ama zam yaptım olacak

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıosman şahin:

Çok pirim az pirim evi olan olmayan aracı olan olmayan çalışan çalışmayan yaşlı olan genç olan aç olan tok olan birde bu ayrımcılık çıktı emekli emeklidir sınıflara ayırmakta nedir

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Haber YorumlarıHüseyin Amca:

9350 günle emekli oldum 5500 günle emekli olanla aynı maaşı aliyorum adaletiniz bumu

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Haber YorumlarıENDER DENİZ:

Aynen katılıyorum 9600 günle emekli oldum 6 sene önce en düşük emekli ile aramdaki fark her sene hızla kapanıyor kerizmiyiz biz daha fazla prim ödedik ne şartlarda çalıştık adaletsizliktir bu

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Haber YorumlarıEmre emre:

65 yaş üstü ve Altı ne kadar saçma bir konu değilmi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

uzun zaman sigorta pirimi ödenmek anlamsızlaştı 65 yaş üstü 65 gün pirim ödeyip 25 yıl pirim ödeyenle aynı maaşı alacak zaten alıyorlar sigorta sistemini alt üst ettiler yarın öbürgün kamudan kurumsal firmalardan başka sigorta pirimi ödeyen kalmayacak

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Haber YorumlarıAykut Kalkan:

siz hangi isi düzgun taotinizki bunu yapacaksiniz

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