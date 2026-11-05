Kızıyla birlikte eski eşinin yeğeni tarafından saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada

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Seyhan’da sokakta kızıyla bekleyen bir kadın, eski eşinin yeğeninin saldırısına uğradı. Mahallelinin araya girmesiyle sona eren olayda şüpheli, otomobiliyle kaçtı ancak daha sonra polis tarafından yakalandı.

OTOMOBİLDEN İNİP TARTIŞMAYA BAŞLADI

Demetevler Mahallesi’nde önceki gece sokakta kızıyla bekleyen A.A., eski eşinin yeğeni M.K. ile karşılaştı. Otomobilden inen M.K., A.A. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada M.K.’nin, A.A. ile kızını darbettiği belirlendi.

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Mahallelinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kadının yakınlarının kovaladığı M.K., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hafif yaralanan anne ve kızı, hastaneye giderek darp raporu aldı ve M.K.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı