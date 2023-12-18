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Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

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20. yılını kutlayan Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül töreni görkemli bir törenle gerçekleşti. Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunuculuğunda yapılan geceye, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından değerli isimler katıldı. Gecede Haberler.com ise Yılın Haber Sitesi ödülünü aldı.

Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül töreni Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle gerçekleşti. Gelin Damat Dergisi'nin 20. yılını kutladığı gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün yaparken sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından değerli isimler katıldı.

HABERLER.COM'A BİR ÖDÜL DAHA

Gecede Ivana Sert kendi adına ve Beyaz TV İş Dünyası programı ile iki ödülün sahibi oldu. Çağla Şıkel, FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün ile ödül alırken, Hülya Hökenek yılın haber spikeri ödülünü aldı. Haber kategorisinde, Yılın Haber Sitesi Haberler.com oldu.

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜL ALDI

Mesleki başarı kategorisinde Zahide Yetiş, Muammer Ketenci, Ece Gürsel, Ece Pirim, Şebnem Schaefer, Pınar Eliçe, Pınar Bent, Nur Ertürk, Berna Tan, Fatih Ömercikoğlu ödüllerini alırken, Alona Kral, Gamze Balım, Nazgül Attokurova ve Hande Aras'a Gelin Damat Fashion Day Modeli ödülleri verildi. Başarılı iş kadını kategorisinde Türkan Şerbetçi ödül alırken, sosyal sorumluluk alanında, Lösemili Çocuklar Vakfı (Lösev), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)ve Buğday Tanesi filmi ile Milletvekili Av. Serkan Bayram ödüllerin sahibi oldular.

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

GELİN DAMAT DERGİSİ 20. YILINI KUTLADI

Sektörde başarılı 67 firmanın ödül aldığı törende, Yılın Beyaz Eşya Markası Vestel , Yılın Tarihi Düğün Mekanı Fuat Paşa Yalısı oldu. 20. yılını pasta kesimi şovu ile kutlayan Gelin Damat Dergisi, gecede Gelin Damat markası bünyesine katılan otel, düğün mekanı, modaevi, gelinlik ve organizasyon bayilerinin tanıtımını, kurdele kesimiyle yaptı.

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

MUĞURTAY: MARKAMIZIN GÜCÜNE VE VİZYONUNA GÜVENİYORUZ

Gelin Damat Dergisi ve marka kurucusu Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, "2003 yılında kurduğumuz markamızın bugün 20. yılımızı kutluyoruz. Bu süreçte yanımızda olan, en küçükten en büyüğüne destek veren ve ailemize yeni katılan tüm dostlarımıza, iş ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte nice yıllara. Ödül törenimizle sektörün başarılı firmaları ve kişilerini özenle hazırladığımız gecede buluşturduk. Tüm ödül sahiplerini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Markamızın gücüne ve vizyonuna güvenerek bayiimiz olan iş ortaklarımıza ayrıca teşekkür ederim" dedi.

İşte muhteşem geceden kareler...

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Pınar Altuğ Pınar Eliçe Ece Gürsel Ivana Sert Televizyon Magazin Haberler

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