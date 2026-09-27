Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pankreas kanseri tedavisi gören Gül Onat’ı, Sihirli Annem’de yıllarca birlikte rol aldığı İnci Türkay hastanede ziyaret etti. Yıllar sonra aynı karede buluşan iki oyuncunun fotoğrafı, dizinin sevenlerini duygulandırdı.
- Pankreas kanseri tedavisi süren Gül Onat'ı, eski rol arkadaşı İnci Türkay hastanede ziyaret etti.
- Gül Onat, İnci Türkay ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
- Sihirli Annem dizisinde Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay, Perihan Teyze rolündeki Gül Onat'ı hastanede yalnız bırakmadı.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin unutulmaz isimleri İnci Türkay ve Gül Onat, yıllar sonra bu kez hastane odasında bir araya geldi. Pankreas kanseri nedeniyle tedavisi süren Gül Onat’ı ziyaret eden Türkay, eski rol arkadaşına moral verdi.
YILLAR SONRA DUYGUSAL BULUŞMA
Dizide Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, Perihan Teyze rolüyle hafızalara kazınan Gül Onat’ı hastanede yalnız bırakmadı. İki oyuncunun birlikte verdiği kare, uzun yıllar Sihirli Annem’i takip eden izleyiciler için de nostaljik ve duygusal bir görüntü oluşturdu.
GÜL ONAT O KAREYİ PAYLAŞTI
Tedavisi devam eden Gül Onat, İnci Türkay ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Usta oyuncu paylaşımında Türkay’a sevgisini dile getirerek ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade etti.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık sürecini zaman zaman sevenleriyle paylaşan usta oyuncunun, eski rol arkadaşının ziyaretiyle moral bulduğu görüldü.