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Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı

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Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında Bursa'da oynanacak karşılaşmaya 23 kişilik kadroyla gelen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, 10 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Kadro dışı kalan isimler arasında Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola ve Gianluca Mancini gibi önemli oyuncular yer alıyor.

  • İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da Türkiye ile karşılaşacak.
  • Teknik direktör Roberto Mancini, 33 kişilik aday kadrodan 10 oyuncuyu Türkiye kafilesine dahil etmedi ve Bursa'ya 23 kişilik kadroyla seyahat etti.
  • Kadro dışı kalan oyuncular Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma'dır.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamındaki ikinci karşılaşmasında Bursa’da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini dikkat çeken bir karara imza attı. 

İTALYA'DA 10 FUTBOLCU KADRO DIŞI

İtalya'nın grupta oynayacağı 4 maçlık periyot için 34 kişilik geniş bir aday kadro belirleyen Mancini, Nicolo Zaniolo’nun yaşadığı sakatlık sonrası milli takımdan ayrılmasıyla 33 kişiye düşen listeden 10 oyuncuyu Türkiye kafilesine dahil etmedi. Bursa’ya 23 kişilik bir kadroyla seyahat eden tecrübeli teknik adam, kalan oyuncuları İtalya’da bıraktı. Bu doğrultuda kadro dışı kalan isimler Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma oldu. 

İTALYA'DA ÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI

Kadroya alınmayıp İtalya'da kalan futbolcular için özel bir antrenman programı hazırlandı. Oyuncuların çalışmalarını teknik kurulda görev yapan Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi eşliğinde sürdürecekleri bildirildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İtalya çöküş yaşıyor bu çöküşte puan aldınız aldınız yoksa bir daha rüyasını görürsünüz

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Haber YorumlarıMesut:

Montella gitmeli yerli bir hoca gelmeli dünya kupasinda rezil etti bizi

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

Darısı bizim başımıza böyle kötü oynayan bir milli takım daha görmedim YAZIKLAR OLSUN ONCA ALDIĞINIZ PARALARA

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

aynısı milli takım içinde yapılmalı.! yoksa, bu artistlerle bir arpa boyu yol gidemez milli takım.! çünkü artistlerde milli takım ruhu oluşmamış.!

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Haber YorumlarıNevzat Gayret:

Bence iyi oynadı türkiye ,Antrenörde iyi ,Fransayla başa baş oynadık

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