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Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü

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Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü
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Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk haftasında tüm reyting kategorilerinde zirveye çıkmasının ardından ikinci haftada sert düşüş yaşadı. Dizi Total’de 5,86’dan 4,46’ya, AB’de 5,47’den 4,55’e, ABC1’de ise 6,31’den 4,63’e geriledi.

Show TV’nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ikinci haftasında dikkat çeken bir reyting kaybı yaşadı. Geçtiğimiz hafta tüm izleyici gruplarında zirveye yerleşen dizi, 140. bölümüyle üç kategoride de puan kaybetti.

BİR HAFTADA TABLO DEĞİŞTİ

Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül’de yayınlanan 5. sezonun ilk bölümüyle Total’de 5,86, AB’de 5,47, ABC1’de ise 6,31 reyting elde etmiş ve üç kategoride de günün en çok izlenen yapımı olmuştu. 

Bir hafta sonra ekrana gelen 140. bölümde ise rakamlar aşağı yönlü hareket etti. Dizinin son bölümü Total’de 4,46, AB’de 4,55, ABC1’de ise 4,63 reyting aldı. 

EN BÜYÜK KAYIP ABC1’DE

İki haftanın sonuçları karşılaştırıldığında Kızılcık Şerbeti’nin Total grubunda yaklaşık yüzde 24, AB’de yüzde 17, ABC1’de ise yaklaşık yüzde 27 oranında gerilediği görülüyor.

ZİRVEYİ MİLLİ MAÇA BIRAKTI

25 Eylül Cuma akşamının reyting yarışında Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bütün gruplarda ilk sırada yer aldı. Kızılcık Şerbeti ise Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günü ikinci sırada tamamladı. 

Dizinin bir önceki hafta bütün kategorilerde birinci sırada yer almasının ardından gelen bu sonuçlar, yeni sezonun devamında reytinglerin nasıl seyredeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

YENİ SEZONDA HİKÂYE YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Beşinci sezonuna giren Kızılcık Şerbeti’nde hikâye altı aylık zaman atlamasıyla yeniden şekillendi. Ünal ailesinin yaşadığı kayıpların ardından aile içindeki dengeler değişirken, Kıvılcım ve Ömer cephesindeki gelişmeler de yeni bölümlerin merkezinde yer almaya devam ediyor.’e yaşanan düşüş dikkat çekerken, Total’deki 5,86’lık oran da 4,46’ya kadar indi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Haberler.com
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