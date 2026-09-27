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New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

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New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu
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The New York Times, 500’den fazla sektör profesyonelinin katıldığı oylamayla 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisini belirledi. Listenin zirvesine Breaking Bad yerleşirken The Wire ikinci, Mad Men üçüncü oldu.

The New York Times, 21’inci yüzyılın en iyi televizyon dizilerini belirlemek için 500’den fazla oyuncu, yapımcı, senarist, yönetici ve sektör profesyonelinin oylarına başvurdu. 1 Ocak 2000’den sonra yayına başlayan yapımların değerlendirildiği listede zirvenin sahibi Breaking Bad oldu.

ZİRVEDE BREAKING BAD VAR

Listenin ilk sırasında Breaking Bad yer aldı. Vince Gilligan imzalı yapımın ardından ikinci sıraya The Wire, üçüncü sıraya ise Mad Men yerleşti. Succession dördüncü, Fleabag beşinci oldu. 

İLK 10’DA HANGİ DİZİLER VAR?

Listenin ilk 10 sırası şöyle oluştu:

1. Breaking Bad

2. The Wire

3. Mad Men

4. Succession

5. Fleabag

6. Game of Thrones

7. Veep

8. 30 Rock

9. Curb Your Enthusiasm

10. Atlanta AOL.com

THE SOPRANOS LİSTEYE GİREMEDİ

Değerlendirmeye yalnızca 1 Ocak 2000’den sonra başlayan diziler dahil edildi. Bu nedenle 1999’da yayına başlayan The Sopranos, televizyon tarihinin en çok övgü alan yapımlarından biri olmasına rağmen listeye alınmadı. 

500’DEN FAZLA İSİM OY KULLANDI

Araştırmaya Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Colman Domingo, Jason Bateman ve Rose Byrne gibi oyuncuların yanı sıra Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe ve Noah Hawley gibi yapımcı ve senaristler de katıldı. Katılımcılardan 2000 sonrası başlayan yapımlar arasından en iyi 10 diziyi seçmeleri istendi. 

THE OFFICE İLK 10’UN DIŞINDA KALDI

Popüler yapımlardan The Office listenin 11’inci sırasında yer alırken İngiliz versiyonu 16’ncı sıraya yerleşti. Better Call Saul 27’nci, Andor 32’nci, Watchmen ise 39’uncu sırada kendine yer buldu

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