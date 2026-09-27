Haberler

Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı Haber Videosunu İzle
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de oynanan TFF U14 Gelişim Ligi maçında Denizli Genç Ümitler ile Aydın Yıldızspor oyuncularının çarpışması sonucu yere düşen 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar'ın dili boğazına kaçtı. Hakemin sahaya çağırdığı sağlık görevlisi Adnan Kayaalp'in ilk müdahalesiyle kurtarılan genç futbolcu, ambulansla kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

  • Denizli'de TFF U14 Gelişim Ligi 2. hafta maçında iki oyuncunun çarpışması sonucu Aydın Yıldızspor forması giyen 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar'ın dili boğazına kaçtı.
  • Sahada görevli sağlık görevlisi Adnan Kayaalp, genç oyuncunun boğazına kaçan dilini ilk müdahaleyle kurtardı ve beynine oksijen gitmesini sağladı.
  • Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Çavdar taburcu edildi.

Denizli'de, Denizli Genç Ümitler ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 2. hafta maçında iki oyuncunun çarpışmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Çarpmanın etkisiyle dili boğazına kaçan 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar, sahada görevli sağlık görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

MAÇIN SON DAKİKALARINDA YERE YIĞILDI

Genç Ümitler FK ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. Grup 2. hafta müsabakasının son dakikalarında iki oyuncu çarpıştı. Aydın Yıldızspor forması giyen Hüseyin Avni Çavdar sakatlanarak yere düştü. Olayın aciliyetini fark eden hakem Hayrani Şen, sahada görevli sağlık görevlisi Adnan Kayaalp'i hemen sahaya çağırdı.

Sağlık görevlisi Kayaalp, ilk müdahalesiyle genç oyuncunun boğazına kaçan dilini kurtardı ve beynine oksijen gitmesi için gerekenleri yaptı. Ardından gelen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Çavdar'ın taburcu edildiği öğrenildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ O ANLARI ANLATTI

13 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahaleyi anlatan sağlık memuru Adnan Kayaalp, üzücü bir olayda gerekli müdahaleyi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"İkili mücadelede çarpışmadan kaynaklı kafasını yere vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık. Beynine oksijen gitmesini sağladık. Düşmeden kaynaklı boyunda herhangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu şok pozisyonunda tuttuk. 112'yi bekledik, 112 geldi ve çocuğu götürdü."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz

Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi