Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakkındaki iddiaların ardından Ak Parti'deki görevlerinden affını isteyen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler yeniden gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Söz konusu madde, kamuya henüz açıklanmamış ve sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilerin kullanılarak menfaat sağlanmasına ilişkin “bilgi suistimali” suçunu düzenliyor.

163 MİLYON TL YATIRIP 2,17 MİLYAR TL ÇEKTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Kaya çiftiyle ilgili tartışmalar, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerin gündeme gelmesiyle başladı.

İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya, nisan ayında Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdı. Çiftin yaklaşık beş ay sonra söz konusu işlemlerden toplam 2 milyar 170 milyon TL çektiği ileri sürüldü.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaklaşık 63 milyon 359 bin TL tutarında yatırım yaptığı ve daha sonra yaklaşık 1 milyar 344 milyon TL çektiği, eşi İlyas Kaya'nın ise yaklaşık 99 milyon 687 bin TL yatırdığı ve 826 milyon TL civarında para çektiği iddia edildi.

İşlemlerin nisan ayında başladığı ve eylül ayında, kamuoyunda “fon krizi” olarak anılan sürecin gündeme gelmesinden kısa süre önce sona erdiği öne sürüldü.

SPK'NIN İLK KARARINDA İSİMLERİ YOKTU

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemler daha önce de SPK'nın incelemesine konu olmuştu. SPK'nın 25 Eylül 2026 tarihli kararında Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği, ayrıca bazı şirket ve kişiler hakkında işlem yasağı tedbirlerinin uygulandığı aktarıldı.

Ancak kamuya açıklanan söz konusu kararda Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın isimleri yer almadı. Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunulacağı yönündeki bilgi ise daha sonra gündeme gelen yeni bir iddia olarak kamuoyuna yansıdı.

106. MADDE NEYİ DÜZENLİYOR?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi “bilgi suistimali” başlığını taşıyor. Kanunda; sermaye piyasası araçları veya ihraççılar hakkında henüz kamuya açıklanmamış, fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere dayanarak işlem yapılması ve bu yolla kendisine ya da bir başkasına menfaat sağlanması suç kapsamında değerlendiriliyor.

GÖREVLERİNDEN AFFINI İSTEDİ

Fon soruşturmasında adının gündeme gelmesinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti'deki görevlerinden affını istediğini açıkladı. Kaya'nın görevden ayrılma talebinin kabul edildiği bildirildi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyunu meşgul eden bir mesele kapsamında kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili iddiaların kim olduğuna bakılmaksızın araştırılması gerektiği yönündeki açıklamalarına işaret eden Kaya, hakkındaki iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını istediğini ifade etti.

"SİYASİ SORUMLULUK ALMAYI GEREKLİ GÖRÜYORUM"

Kaya açıklamasında, siyasetteki sorumluluğun yalnızca hukuki boyutla sınırlı olmadığını belirterek siyasi ve vicdani sorumluluk vurgusu yaptı.

Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın herhangi bir tartışmanın gölgesinde kalmaması gerektiğini belirten Kaya, bu nedenle görevlerinden affını istediğini açıkladı. Kaya, sürecin bağımsız ve sağlıklı şekilde yürütülmesini önemsediğini kaydetti.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR TALEBİ

Kaya'nın görevlerinden ayrılmasının ardından soruşturma kapsamında mal varlıklarına ilişkin de yeni bir gelişme yaşandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın mal varlıkları hakkında kısıtlama talep ettiği ileri sürüldü. Talebin çiftin çocuklarını da kapsadığı aktarıldı.

Tedbir talebi kapsamında satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve Kaya ailesine ait olabilecek tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespit edilmesinin istendiği belirtildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Beyoğlu Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü burslu olarak tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve New York Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalar yaptı.

Siyasi kariyerine AK Parti İstanbul teşkilatında devam eden Kaya, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra AK Parti'de çeşitli genel başkan yardımcılığı görevleri üstlendi.

Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Kaya, 2018 genel seçimlerinde de 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Fon soruşturması kapsamında Kaya çiftiyle ilgili iddialara ilişkin hukuki süreç ve SPK'nın atacağı adımlar yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com