Türkan Şoray sahneye çıktı, festivalde renkli anlar yaşandı

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Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray, Tekirdağ’da düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali’ne katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen “ Tekirdağ Sultan Sofrası” etkinliğinde sevenleriyle buluşan usta oyuncu, sahnede yaptığı dansla ilgi odağı oldu.

“TEKİRDAĞ’IN ÜZÜMÜ” ÇALINCA YERİNDE DURAMADI

Festival programında sahneye davet edilen Türkan Şoray, “Tekirdağ’ın Üzümü” şarkısının çalmasıyla birlikte müziğin ritmine eşlik etti. Şoray’ın sahnede dans ettiği anlar, etkinliğin en renkli görüntülerinden biri oldu. Habertürk

YÖRESEL LEZZETLERE YAKIN İLGİ

Festival alanını gezen Şoray, Tekirdağ’ın yöresel ürünlerini ve gastronomi kültürünü de yakından inceledi. Usta oyuncu, Tekirdağ mutfağının zenginliğinden söz ederken, gastronomi festivallerinin şehirlerin kültürel değerlerinin tanıtılmasında önemli olduğunu ifade etti.

SEVENLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Türkan Şoray’ın festivale katılımı vatandaşların da ilgisini çekti. Etkinlik boyunca Şoray’a yoğun ilgi gösterilirken, usta oyuncunun sahnedeki neşeli halleri ve dansı festivalden geriye kalan dikkat çekici anlar arasında yer aldı.