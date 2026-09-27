Haberler

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı Haber Videosunu İzle
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de düzenlenen Bİ FEST’te sahneye çıkan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile sanatçı Sinan Akçıl arasında anlık bir mikrofon kazası yaşandı. Akçıl’ın elindeki mikrofonun yanlışlıkla Akar’ın yüzüne temas etmesi kısa süreli şaşkınlığa neden olurken, olayın ardından ikili programa devam etti.

  • Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bİ FEST'te sahne alan Sinan Akçıl, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ı sahneye davet etti.
  • Akçıl'ın mikrofonu Akar'a uzattığı sırada mikrofon istemeden Akar'ın yüzüne temas etti.
  • Olayın ciddi bir sonuca yol açmadığı, Akçıl ile Akar'ın yan yana durarak programa devam ettiği belirtildi.

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Bİ FEST, renkli anlara sahne oldu. Festival kapsamında sahne alan sanatçı Sinan Akçıl, konser sırasında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı da sahneye davet etti.

MİKROFON BİR ANDA AKAR’IN YÜZÜNE ÇARPTI

Akçıl’ın bir elinde çiçek buketi, diğer elinde ise mikrofon bulunduğu sırada ikili arasında kısa süreli bir iletişim yaşandı. Akçıl’ın mikrofonu Akar’a doğru uzattığı anda mikrofon, istemeden Akar’ın yüzüne temas etti.

Yaşanan anlık kazanın ardından Akçıl kısa süreli şaşkınlık yaşarken Akar’ın da durumu tebessümle karşıladığı görüldü. Olayın herhangi bir ciddi sonuca yol açmadığı, iki ismin daha sonra yan yana durarak programa devam ettiği görüldü.

SAHNEDE RENKLİ ANLAR

Kısa süreli mikrofon kazasının ardından ortam yeniden normale döndü. Akçıl ile Akar’ın yan yana görüntü vermesi ve programın kesintisiz sürmesi, yaşanan olayın tamamen anlık bir talihsizlik olduğunu ortaya koydu.

Bİ FEST kapsamında düzenlenen etkinliklerde çok sayıda isim gençlerle bir araya gelirken, Sinan Akçıl’ın sahne aldığı bölümde yaşanan bu an da gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Toplantı başlar başlamaz ortalık karıştı! Aziz Yıldırım küplere bindi
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi