Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği bir transfere dair çarpıcı bir beyanda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN WATKINS HAMLESİ

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın kadroya katmak için ısrarla talep ettiği golcü ismin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins olduğunu belirtti.

''TÜRKİYE'YE GELMEM' DEDİ''

Oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Watkins için 1 ay uğraştık. 'Türkiye'ye gelmem' dedi. Kulübü de satmadı. Her türlü bonservisi verecektik. Transferin son günü 60 milyon Euro bonservis ve çok yüksek maaşa Suudi Arabistan'a gitti."