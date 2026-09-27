Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferinde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almasına sebep olan borcun 2 milyon 950 bin Euro olduğu ortaya çıktı.
- Fenerbahçe'ye FIFA tarafından 3 dönemlik transfer yasağı, Sevilla'ya Youssef En-Nesyri transferi kapsamında 30 Nisan'da ödenmesi gereken 2 milyon 950 bin Euro'luk taksitin zamanında yatırılmaması nedeniyle verildi.
- Sevilla, vadesi geçen taksitin yanı sıra normalde 31 Ekim'de ödenmesi gereken son taksitin de erken tahsil edilmesi talebiyle FIFA'ya başvurdu.
- Fenerbahçe yönetimi, 2 milyon 950 bin Euro'luk son taksiti pazartesi günü Sevilla'ya ödeyip banka dekontlarını FIFA'ya ileterek transfer yasağını kaldıracak.
Fenerbahçe’nin FIFA tarafından verilen 3 dönemlik transfer yasağı yaptırımıyla karşılaşmasının arkasındaki mali gerekçe netleşti.
ÖDENMEYEN BORÇ 2 MİLYON 950 BİN EURO
Sarı-lacivertli ekibin kulüp tarihinde ilk kez yaşadığı bu cezanın 2 milyon 950 bin Euro’luk ödenmeyen borçtan kaynaklandığı öğrenildi.
GECİKEN TAKSİT CEZAYI GETİRDİ
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferi kapsamında Sevilla kulübüne 30 Nisan tarihinde ödemesi gereken 2 milyon 950 bin Euro tutarındaki taksiti zamanında yatırmadı. Vadesi geçen ödemenin ardından İspanyol temsilcisi konuyu derhal FIFA'ya taşıdı. Sevilla, prosedürleri işleterek sadece günü geçen taksiti değil, normal şartlarda 31 Ekim'de ödenmesi gereken son taksitin de erkenden tahsil edilmesini talep etti. FIFA'ya yapılan bu başvuru sonucunda sarı-lacivertli kulübe 3 dönemlik transfer kısıtlaması getirildi.
PAZARTESİ GÜNÜ YASAK KALDIRILACAK
Sarı lacivertli yönetim, krizi çözmek için harekete geçti. Bu doğrultuda pazartesi günü 2 milyon 950 bin Euro'luk son taksit Sevilla'ya ödenecek, gerekli banka dekontları FIFA'ya iletilecek ve transfer yasağı kaldırılacak.