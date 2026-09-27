Serenay Sarıkaya çocukluğuna döndü! Disneyland’da renkli anlar

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez rol aldığı projelerle değil, Disneyland ziyaretiyle gündeme geldi. Eğlence parkında keyifli vakit geçiren Sarıkaya’nın görüntüleri magazin gündeminde dikkat çekti.

ROTASINI DISNEYLAND’A ÇEVİRDİ

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça seyahat eden Serenay Sarıkaya’nın son durağı Disneyland oldu. Dünyaca ünlü eğlence parkını gezen başarılı oyuncu, renkli atmosferin tadını çıkardı.

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

Disneyland’ın masalsı atmosferinde vakit geçiren Sarıkaya’nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, eğlence parkındaki farklı alanları gezerken günlük ve rahat tarzıyla da öne çıktı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Kariyeri kadar özel hayatı ve seyahatleriyle de yakından takip edilen Serenay Sarıkaya’nın Disneyland ziyareti, ünlü oyuncunun hayranlarının ilgisini çeken karelerden biri oldu.