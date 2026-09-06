Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı! İşte yurttan zafer görüntüleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olması, Türkiye’nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. İstanbul’dan Osmaniye’ye, Karabük’ten Fethiye’ye kadar vatandaşlar dev ekranlarda takip ettikleri finalin ardından şampiyonluk sevincini meydanlara taşıdı. Trabzon’da ise Filenin Sultanları’nın zaferi stadyumda anons edildi.

TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan tarihi finalde Filenin Sultanları, İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Dördüncü seti 25-21 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıyan milliler, final setinde de 15-10 üstünlük sağlayarak maçı 3-2 kazandı ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Son sayının ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde kurulan dev ekranların önünde bulunan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Türk bayrakları açıldı, alkış ve tezahüratlar yükseldi.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Şampiyonluk coşkusu İstanbul Boğazı’na da yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz semalarında gerçekleştirilen drone gösterisinde, Filenin Sultanları’na özel görüntüler oluşturuldu.

Gökyüzünde dev bir voleybol topu, ay-yıldızlı formalarıyla milli voleybolcular ve “Tebrikler Filenin Sultanları” mesajı yer aldı. Köprü ve Boğaz çevresinden izlenen gösteri, şampiyonluk gecesine görsel bir şölen kattı.

MALTEPE MEYDANI’NDA YÜZLERCE KİŞİ BİRLİKTE İZLEDİ

İstanbul’un Maltepe ilçesinde de final heyecanı meydanlara taşındı. Maltepe Meydanı’na kurulan dev ekranda karşılaşmayı yüzlerce vatandaş birlikte takip etti.

Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, maç boyunca millilerin her sayısında büyük heyecan yaşadı. Karar setinin 15-10 Türkiye lehine sonuçlanmasıyla meydanda alkış ve tezahüratlar yükseldi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izleyerek şampiyonluk sevincine ortak oldu.

İZMİR SOKAKLARA TAŞTI

İzmir’de kutlamaların en güçlü adresleri Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Bostanlı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iki noktaya dev ekran kurdu. Finali birlikte takip eden vatandaşlar, karar setinin ardından gelen şampiyonlukla büyük sevinç yaşadı. Kentin farklı noktalarında da kutlamalar yapılırken, özellikle Gündoğdu ve Bostanlı’dan renkli görüntüler geldi.

TRABZON’DA STADYUM AYAĞA KALKTI

Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu Trabzon’da da büyük coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın devam ettiği Papara Park’ta, milli takımın İtalya karşısındaki zaferi statta anons edildi.

Skorborda “Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu” yazısı yansıtılırken, anonsun ardından tribünlerden “Türkiye” tezahüratları yükseldi ve statta alkış tufanı koptu.

OSMANİYE’DE MEYDAN BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Osmaniye’de final heyecanının adresi Devlet Bahçeli Meydanı oldu. Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden çok sayıda vatandaş, millilerin aldığı her sayıda büyük heyecan yaşadı.

Türkiye’nin 3-2’lik galibiyetiyle birlikte meydanda adeta bayram havası oluştu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.

Kutlama alanında vatandaşlara ayrıca Osmaniye’nin simge tarım ürünlerinden yer fıstığı ve su ikram edildi, Türk bayrakları dağıtıldı.

KARABÜK’TE ŞAMPİYONLUK “ERİK DALI” İLE KUTLANDI

Karabük’te ise Filenin Sultanları’nın zaferi erik dalı ile kutlandı.

Karabük Belediyesi’nin Yazlık Sinema etkinliğinde finali açık hava ekranından takip eden vatandaşlar, karşılaşma boyunca milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Final setinde gelen zaferin ardından kutlama alanında büyük sevinç yaşandı. Vatandaşlar, şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladı.

FETHİYE’DE SAHİL BANDI ŞAMPİYONLUK ALANINA DÖNÜŞTÜ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde de vatandaşlar tarihi finali 3. Etap Sahil Bandı’nda kurulan dev ekrandan takip etti.

İtalya karşısında gelen 3-2’lik galibiyetin ardından sahil bandında büyük şampiyonluk coşkusu yaşandı. Vatandaşlar milli takımın zaferini birlikte kutladı.

DİDİM’DE VATANDAŞLAR ŞAMPİYONLUĞA ORTAK OLDU

Aydın’ın Didim ilçesinde de Filenin Sultanları’nın final heyecanı vatandaşlarla birlikte yaşandı. İlçede kurulan organizasyonda vatandaşlar karşılaşmayı takip ederken, finalin ardından Avrupa şampiyonluğu coşkusu yaşandı.

FİLENİN SULTANLARI TARİHE GEÇTİ

İtalya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, böylece 2023’ün ardından 2026’da da Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak unvanını korudu. Milliler ayrıca 2026’da FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası’nı da kazanarak sezonu iki büyük kupayla tamamladı.

Şampiyonlukla birlikte Türkiye, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılma hakkını da elde etti.

Filenin Sultanları’nın tarihi zaferi, final düdüğünün ardından yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydanlarda, parklarda, sahil bandında ve stadyumlarda büyük bir gurur ve sevinç dalgasına dönüştü.