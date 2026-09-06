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Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi Haber Videosunu İzle
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
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İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, zaferin ardından salonda hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Milli voleybolcuların şampiyonluk coşkusuyla ay-yıldızlı bayrağın altında İstiklal Marşı'na eşlik ettiği anlarda duygu dolu görüntüler ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyük zaferin ardından salonda unutulmaz anlar yaşandı.

HEP BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Filenin Sultanları hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyledi. Milli voleybolcular, ay-yıldızlı bayrağımızın altında marşa coşkuyla eşlik etti.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN GÖRÜNTÜLER

Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkan milli takımın, şampiyonluğun hemen ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söylemesi gecenin en özel anlarından biri oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Türkiye, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Helal Türkiye Cumhuriyeti'nin kızları...helal.

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Haber YorumlarıMGk:

10.yıl gibi bir partiye mal olmuş marşları değil ortak değerimiz olan istiklal marşımızı okuyun

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Nuulkeyi kim yarattiysa onun maclaricalinir swn istesende istemesende

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Okumuşlar ya...Şom ağızlı...yaziyorum

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Bu ülkeyi asıl yaratan selçukludur osmanlıdır.

yanıt1
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