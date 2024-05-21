Dünya siyasi tarihinde suikasta uğrayan liderler: İdeolojik, politik ve kişisel düşmanlıkların hedefi

Siyasetçiler, ekonomik güçlerle ilgili kararlar alırlar ve bazen bu kararlar, belirli ekonomik gruplar veya çıkar grupları tarafından olumsuz karşılanabilir. Bu durumda, siyasetçilerin suikasta uğraması mümkün olabilir. Bazı durumlarda, yabancı ülkeler veya istihbarat servisleri, belirli bir ülkedeki siyasi dengeleri değiştirmek veya istikrarsızlık yaratmak amacıyla siyasi liderlerin yaşamına son verebilir. Bu tür müdahaleler genellikle karmaşık ve gizli operasyonlarla gerçekleştirilir.

SUİKASTE UĞRAYAN DEVLET BAŞKANLARI

Dünya siyasi tarihinde birçok lider suikaste uğradı. İşte bazı öne çıkan liderler:

John F. Kennedy : Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürüldü. Kennedy suikastı hala birçok soruyu içerisinde barındırıyor ve üzerinden geçen yaklaşık 59 yıla rağmen komplo teorileriyle anılıyor.

Kral Faysal : Suudi Arabistan'da 1964'ten suikasta uğradığı 25 Mart 1975'e kadar krallık yapan Faysal bin Abdulaziz, ülkede bir dizi reformu hayata geçirdi. ABD'nin Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e destek vermesi nedeniyle Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği'nin petrol ambargosu kararı almasında ve tarihte "1973 Petrol Krizi" olarak bilinen olayda önemli rol oynadı. Kral Faysal, sarayında yeğeni Faysal bin Musad tarafından vurularak öldürüldü.

Park Chung-hee : Güney Kore'de yönetimi 1961'de askeri darbeyle ele geçiren Devlet Başkanı Park Chung-hee, 26 Ekim 1979'da arkadaşı Kim Jae Kyu tarafından bir restoranda silahla vurularak öldürüldü. Kaynaklarda, İstihbarat Başkanı olan Kim'in, ülkeyi "demir yumrukla" yönettiği aktarılan Park'ı "Güney Kore'ye demokrasiyi geri getirmek için" öldürdüğünü söylediği belirtiliyor.

Enver Sedat : Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, İsrail ile yakınlaşması nedeniyle suikasta uğradı. Kahire'deki askeri geçit töreni sırasında üzerine açılan ateş sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetti.

Julius Caesar : Roma İmparatoru Caesar MÖ 44 yılında suikaste uğradı.

Abraham Lincoln : Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, 1865 yılında suikast nedeniyle hayatını kaybetti.

Mahatma Gandhi : Hindistan lideri, 1948 yılında suikast ile öldürüldü.

Martin Luther King Jr.: Amerikalı sivil haklar lideri, 1968 yılında suikast sonucu yaşamını yitirdi.

İzak Rabin : İsrail Başbakanı 1995 yılında suikaste uğradı.

Benazir Bhutto : Pakistan Başbakanı 2007 yılında suikast ile öldürüldü.

Boris Yeltsin : Rusya Devlet Başkanı 1993 yılında suikaste uğradı, ancak kurtuldu.

Burhanuddin Rabbani : Afganistan Devlet Başkanı 2011 yılında suikast sonucu öldürüldü.

Bu listedeki liderler, farklı zaman dilimlerinde ve farklı nedenlerle suikasta uğramışlardır. Suikast girişimleri veya başarılı suikastlar, genellikle politik, ideolojik veya kişisel düşmanlıklar nedeniyle gerçekleşir ve genellikle büyük bir ulusal ve uluslararası etkiye sahiptir.