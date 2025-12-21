Haberler

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ince bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, buzul çağı kalıntısı olarak değerlendiriliyor. İlginç yapısıyla dikkatleri üzerine çeken kaya, hem yükselmeye hem de kuzeye doğru hareket etmeye devam ediyor.

  • Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki 'mantar kaya' veya 'kalkan kaya' adlı oluşum, yaklaşık 5-6 milyon yıl önce buzul aşındırması sonucu oluşmuştur.
  • Kalkan kaya, Afrika-Arabistan plakasının Avrasya'yı itmesiyle oluşan arazide bulunmakta ve yılda 10-15 milimetre kuzeye doğru hareket etmektedir.
  • Bu oluşum, coğrafyacılar tarafından 'şeytan masası' veya 'mantar kayası' olarak adlandırılan tipik bir örnektir ve Kocaköy'ün önemli simgelerinden biridir.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan olan "mantar kaya" veya diğer adıyla "kalkan kaya", hayrete düşüren yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İnce bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, yıllardır mevcut yapısını koruyor.

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı: Tam 6 milyon yıl önceye ait

Antropolog Naci Akdemir, bulunulan yerin sediment tortulu kaya kütlelerinden oluşan bir zemin olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı: Tam 6 milyon yıl önceye ait

Arazinin, Afrika-Arabistan plakasının Avrasya'yı kuzeye doğru itmesiyle oluştuğunu belirten Akdemir, bu arazinin şu anda hem yükseldiğini hem de kuzeye doğru gittiğini ifade etti.

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı: Tam 6 milyon yıl önceye ait

"YILDA 10-15 MİLİMETRE KADAR KUZEYE GİDİYOR"

Antropolog Akdemir, sürecin aşağı yukarı 250-300 milyon sene önce başlamış bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Yükselmeye devam ediyor. Bilginlerin söylediğine göre, ilerleme hızı, tırnakların büyüme hızı kadardır. Yani yılda 10-15 milimetre kadar kuzeye doğru gidiyor. Şu gördüğümüz yapı ise coğrafyacıların 'şeytan masası' veya 'mantar kayası' dediği oluşumun tipik ve de en güzel örneklerinden bir tanesidir" dedi.

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı: Tam 6 milyon yıl önceye ait

"6 MİLYON YIL ÖNCE BU HALE GELDİ"

"Bunlar, daha çok su ve rüzgar aşındırmasıyla oluşmakla birlikte, benim kanaatimi göre bu, biraz da buzul çağından kalma bir aşındırmanın eseridir" diyen Akdemir, "Çünkü şu anda bulunduğumuz zemin dikkat edilirse burada su aşındırmasını hatırlatacak herhangi bir su akış çizgisi, deresi yoktur. Dolayısıyla ben, bu oluşumu buzul çağından kalma bir yapı olarak görüyorum. Buzul aşındırması neticesinde meydana gelmiştir. Kalkan kaya diyoruz. Savaş aleti olan kalkana benzetiliyor. Bu kalkan kaya, Kocaköy'ün en önemli simgelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 5-6 milyon sene önce bu hale geldi. Çünkü bu süreçte, şimdiki Afrika-Arabistan ile şimdiki Avrasya arasında Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusunu birbirine bağlayan bir Tetis Denizi vardı. Akdeniz bunun bakiyesi, kalıntısıdır" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı: Tam 6 milyon yıl önceye ait

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

5 6 milyon yıl mı salakmısınız dünyanın yaşı 50 bin yıl bile olmamış

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

250-300 milyon yıl;)))).yok ya 2.-3 milyar yıldır;))))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

devirip altına bakmak lazım... define vardır altında...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Trump'ın Kuzey Carolina'daki Noel dansı viral oldu

Trump yine yaptı yapacağını! Mitinge böyle damga vurdu
title