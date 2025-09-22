Deprem mi oldu? Son depremler listesi 22 Eylül 2025: Balıkesir'de nerede, kaç şiddetinde oldu?

22 Eylül 2025 sabahına Türkiye yeni bir deprem haberiyle uyandı. Özellikle Balıkesir merkezli sarsıntı başta olmak üzere, gün içinde farklı şehirlerde küçük ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar gece saatlerinden itibaren "deprem mi oldu?" sorusunu arama motorlarında sıkça sordu. Depremin şiddetinin yüksek olması nedeniyle sadece Balıkesir'de değil, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi çevre illerde de sarsıntı hissedildi. Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak vatandaşlar tedirgin ve son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, son depremler listesi 22 Eylül 2025: Balıkesir'de nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte, depreme dair detaylar..

DEPREM Mİ OLDU? - SON DEPREMLER LİSTESİ 22 EYLÜL 2025

22 Eylül 2025 tarihinde Türkiye genelinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Gecenin ilerleyen saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi büyük ilgi gördü. Özellikle Balıkesir merkezli sarsıntı listenin en dikkat çeken olayı olurken, Sivas, Hatay ve Ege Denizi'nde de hissedilen depremler yaşandı. Gün boyunca artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi.

Deprem listesine göre en büyük sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Ayrıca Sivas Ulaş, Hatay Samandağ ve Ege Denizi açıklarında da farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu sarsıntıların çoğu vatandaşlar tarafından hissedilirken, panik yaşandığı yönünde sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıldı.

BALIKESİR'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Balıkesir'de meydana gelen deprem, il merkezinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Sındırgı ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Depremin ardından Sındırgı ve çevresinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle sadece Balıkesir değil, Bursa ve İzmir gibi yakın illerde de ciddi şekilde hissedildi. Sındırgı'da bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Depremin merkez üssü kırsal alanlara yakın olduğu için yapı yoğunluğu azdı ve bu durum olası büyük zararın önüne geçti.

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Balıkesir Sındırgı merkezli deprem, AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 5.0 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliği ise yaklaşık 7 kilometre olarak açıklandı. Bu büyüklükteki bir deprem orta şiddetli olarak kabul edilse de, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle hissedilme düzeyi oldukça yüksekti. Depremin ardından bölgede büyüklüğü 3.0 ile 3.7 arasında değişen artçı sarsıntılar yaşandı. Uzmanlar, birkaç gün daha küçük artçıların devam edebileceğini belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER 22 EYLÜL

AFAD, 22 Eylül 2025 tarihine ait son depremler listesini resmi web sitesinde güncel olarak yayımladı. Listede Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem başı çekerken, Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı da dikkat çekti. Ayrıca gece boyunca Hatay Samandağ'da 3.3 ve Sivas Ulaş'ta 3.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. AFAD, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

AFAD'ın sistematik olarak güncellediği deprem verileri, özellikle "yakınımdaki deprem" aramalarıyla ilgilenen vatandaşlar için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Özellikle Balıkesir çevresinde yaşayanlar, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle AFAD'ın resmi duyurularını yakından takip ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER 22 EYLÜL

Kandilli Rasathanesi, 22 Eylül tarihine ilişkin son depremler listesini sabah saatlerinden itibaren güncellemeye başladı. Balıkesir'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Kandilli'nin verilerine göre listenin başında yer aldı. Kandilli, bu depremin yüzeye yaklaşık 7.4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve geniş bir alanda hissedildiğini belirtti. Özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde hafif sarsıntı hissedildiğine dair çok sayıda bildirim yapıldı.

Kandilli'nin listesinde ayrıca Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve Hatay ile Sivas'ta meydana gelen orta şiddetli depremler de yer aldı. Kurumun yayınladığı verilere göre, gün içerisinde artçı sarsıntılar olması muhtemel ve vatandaşların resmi kanallar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.