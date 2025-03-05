DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 5 Mart Çarşamba bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi

Ege Denizi ve çevresinde son dönemde artan deprem hareketliliği, bölge halkında endişe yaratmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar sık sık "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Bugün deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 5 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleşen güncel deprem verilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede meydana geldi? İşte, son depremler ve güncel bilgiler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli güncel deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Deprem mi oldu son dakika