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DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı

DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle 'Terörsüz Türkiye' yasasını anlattı Haber Videosunu İzle
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle 'Terörsüz Türkiye' yasasını anlattı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Terörsüz Türkiye" yasası kapsamında partisi adına kürsüye çıktı. Konuşmasında Kürtçe bir söz kullanan Bakırhan, "Kürtçe'de 'Agir bi agir venamire' denir. Yani Ateş, ateşle söndürülmez. Elli yıllık çatışmanın bize öğrettiği en yalın hakikat budur" dedi.

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 'Terörsüz Türkiye' yasası kapsamında partisi adına kürsüye çıkarak düzenlemenin taviz ya da yenilgi olmadığını, sürecin Türkiye'yi refaha kavuşturacağını söyledi.
  • Bakırhan, sürece imkân sağlayan Abdullah Öcalan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'nin 'kurucu rolü'nün hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.
  • Bakırhan, yasada eksikler olduğunu ancak ilk adımın çatışmadan hukuk zeminine geçiş için bir temel olduğunu, çatının ise demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Terörsüz Türkiye" yasası kapsamında partisi adına kürsüye çıktı. Düzenlemenin bir taviz ya da yenilgi olmadığını belirten Bakırhan, sürecin Türkiye'yi refaha kavuşturacağını ifade ederek dikkat çekici mesajlar verdi.

"TAVİZ VEYA YENİLGİ DEĞİLDİR, VATAN ORTAKTIR"

Meclis kürsüsünden yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuncer Bakırhan, sürecin ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar vermeyeceğini vurguladı. Konuşmasında Türk halkına doğrudan seslenen Bakırhan, "Bu yasa taviz değildir, yenme ve yenilme değildir" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türk kardeşlerime bütün açık yürekliliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçten sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Bu süreç Türkiye'yi refaha kavuşturacak. Ülkenin bütünlüğünü tartışmaya açmıyoruz. Bu ülkeyi bölünmeye yaklaştıran şey çatışmadır. Kürtler ayrılmak istese burada olmazdık. Vatan ortaktır."

SÜREÇTEKİ AKTÖRLERE "KURUCU ROL" VURGUSU

Bölgesel gelişmelere ve Orta Doğu'daki yeni denklemlere de değinen Bakırhan, sürecin mimarları olarak nitelediği isimlerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakırhan, Türklerin güvenlik kaygısı ile Kürtlerin eşitlik talebinin aynı hukuk düzeninde buluşturulması hedefini şu sözlerle aktardı:

"Sürece imkân sağlayan Sayın Öcalan'ın kurucu rolünün altını çizmek istiyorum. Kendisinin çabalarının hakkaniyetle görülmesi gerekir. Özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'nin süreçteki kurucu rolünün hakkını veriyoruz. Şimdi Türklerin güvenlik kaygısıyla Kürtlerin eşitlik talebini aynı hukuk düzeninde buluşturacak bir ufka bakıyoruz. Orta Doğu'da devletlerin yeniden inşası ve bölgesel düzen ekseninde gerçekleşiyor. 100 yıl önce reddedilen Kürt varlığı bugün Ortadoğu'nun temel dinamiği haline gelmiştir."

KÜRT HALKINA ÇAĞRI: ATEŞ, ATEŞLE SÖNDÜRÜLMEZ

Konuşmasının devamında Kürt halkına da çağrıda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı, barışın ve hukuki zeminin önemine dikkat çekti. Elli yıllık çatışma ortamından çıkarılan dersleri anımsatan Bakırhan, "Kürt halkına da aynı açıklıkla sesleniyorum. Bu süreç kimliğimizin eritilmesi değil, varlığımızın hukukla buluşmasıdır. Kürtçe'de 'Agir bi agir venamire' denir. Yani 'Ateş, ateşle söndürülmez'. Elli yıllık çatışmanın bize öğrettiği en yalın hakikat budur" ifadelerini kullandı.

"BU BİR TEMELDİR, ÇATI İSE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Yasa teklifinde eksiklikler olduğunu savunan ancak atılan adımı bir temel inşası olarak gördüğünü belirten Bakırhan, beklentilerini bir ev metaforu üzerinden anlattı.

Bakırhan, "Bu yasada şüphesiz eksikler var. Bu yasada yok diye; ana dil, eşit yurttaşlık ve yerel demokrasi başta olmak üzere demokratik haklar unutulmuş talepler değildir. Bunlar olmazsa olmazdır. Bu ilk adımın işlevi, çatışmadan hukuk zeminine geçmektir. Bu bir temeldir. Temel tek başına ev değildir. Katları örmek ve en son çatıyı çakmak gerekecektir. O çatı, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" diyerek partisinin yasaya yönelik genel bakış açısını özetledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Bu süreç çok önemli. Karşı çıkan tehlikelidir. Rahmetli Süleyman Demirel'in harika sözü; Silah satan barış ister mi ? İlaç satan sağlık ister mi ?Din satan ilim ister mi ?

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Muhterem rahmetliyi hiç sevmezdim ama bu lâfı fena değil ..

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Haber YorumlarıKıvanç Ertürk:

Barış sürecinde gördük 2015 te trre göz yumulunca kaç evladımızın şehit olduğunu

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Haber YorumlarıAhmet bal:

kıvanç Ertürk yine öyle olmasınımı istiyorsunuz

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Şehit ve gazilere de bir sözünüz var mı

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Yok canim onlari coktan unuttular

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