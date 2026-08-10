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Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar

Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar Haber Videosunu İzle
Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar
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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. İki liderin toplantı salonunda yan yana oturdukları ancak buna rağmen tokalaşmadıkları Genel Kurul'a damga vurdu. Bu durum, "İki lider arasında soğuk rüzgarlar esiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yan yana oturmasına rağmen tokalaşmadı.
  • Oturum öncesinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Bahçeli ile tokalaştı.
  • İYİ Parti milletvekilleri oturuma Türk bayraklı atkı takarak katıldı ve sıralarına Türk bayrağı koydu.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na gönderilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görülmeye başlandı.

Terörsüz Türkiye süreci TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi.

BAHÇELİ İLE DERVİŞOĞLU YAN YANA

Kanun teklifinin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

BAHÇELİ, GRUP BAŞKANLARIYLA TOKALAŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Bazı parti grup başkanları da Dervişoğlu ile tokalaştı.

DİP DİBEYDİLER AMA...

Genel Kurul'daki oturumda ise dikkatlerden kaçmayan bir durum yaşadı. Yan yana oturan Bahçeli ile Dervişoğlu'nun tokalaşmadığı gözlerden kaçmadı.

Genel Kurul'a damga vuran o anlar ise objektiflere yakalandı.

Öte yandan Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıRevolver:

Mhp kendi fesih belgesini imzaladı

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Haber Yorumlarıvedat cici:

mhp de kapatır arktık

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Neden yan yana oturuyorlar ki , koca meclisde yer mi kalmadı

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Partilerin oturma düzeni milletvekili sayılarına göre belirleniyor ve parti başkanlarının oturacakları yerler de belli

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Haber YorumlarıHasan Sel:

arkadaşlar terörden çok zarar görmüş aile olarak söylüyorum terör bitmeli . biz o kadar sıkıntılar yaşamışken bitmesini istiyoruz peki onların derdi ne anlamıyorum .

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Haber YorumlarıAhmet bal bal:

helal olsun sayın Bahçeli herkese ederi kadar değer veriyor tokalaşmaya layık olsa tokalaşırdı

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Haber YorumlarıKıvanç Ertürk:

peki sayın bahçelin trre göz yumma çalışması hakkında ne düşünüyor

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