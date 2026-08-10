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Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Haber Videosunu İzle
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
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Mersin'de kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata , Karaman'da jandarma ve AFAD ekiplerinin termal dron destekli aramaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

  • Mersin'in Mut ilçesinde kayıp ihbarı bulunan 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata, Karaman'ın Cerit köyü yakınlarındaki Değirmenbaşı mevkiinde ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.
  • Ata'nın 33 VMF 18 plakalı otomobiliyle Karaman merkeze bağlı Gökçe köyü civarındaki ormanlık alana gittiği tespit edildi.
  • Ekiplerin termal dron destekli gece aramasının ardından bulunan kadının ilk bulgulara göre intihar ettiği değerlendiriliyor; cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin’in Mut ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata, Karaman’da ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Ekiplerin termal dron desteğiyle yürüttüğü gece aramasında ulaşılan kadının intihar ettiği değerlendiriliyor.

ARACI ORMANLIK ALANDA TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata'dan bir süredir haber alınamıyordu. Ata'nın, 33 VMF 18 plakalı otomobiliyle Karaman merkeze bağlı Gökçe köyü civarındaki ormanlık alana gittiği tespit edildi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, saat 02.00 sıralarında bölgeye sevk edildi.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Zorlu arazi şartlarında termal dron yardımıyla gece boyu arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, sabahın ilk saatleriyle acı tabloyla karşılaştı. Cerit köyü yakınlarında, Değirmenbaşı mevkiindeki ormanlık alanda Ata’nın ağaca asılı cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYO

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Ümmühan Dilek Ata’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk bulgular doğrultusunda olayın intihar olduğu değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

onu intihar etmeye zorlayan neydi.!? bu olayın iyice araştırılması gerekir.!

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