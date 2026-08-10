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Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı

Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Haber Videosunu İzle
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
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Aksaray'da borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Osman B., arkadaşları Murat Evgin ve Ali Selçuk'u silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanıp adliyeye sevk edildi. Cenazeler, öğle vakti toprağa verildi.

  • Aksaray'da borç meselesi nedeniyle Osman B. (64), arkadaşları Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk'u (40) tabancayla vurarak öldürdü.
  • Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gençosman köyü Cami Altı mevkisinde Murat Evgin'in evinde meydana geldi; Osman B., Evgin'e 5, Selçuk'a 4 el ateş etti.
  • Kaçan Osman B., Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timi tarafından kent merkezinde saklandığı evde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da borç meselesi nedeniyle arkadaşları Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk'u (40) silahla öldüren Osman B. (64), saklandığı evinde JASAT timi tarafından yakalandı. Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarından Gençosman köyü Cami Altı mevkisinde meydana geldi. Osman B., aralarında borç melesi bulunan hayvancılık yapan arkadaşı Murat Evgin'in evine gitti. Osman B., Evgin'in yanında yine para meselesi yüzünden husumetli olduğu arkadaşı konteyner imalatçısı Ali Selçuk'u gördü.

İKİ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman B., tabancayla Evgin'e 5, Selçuk'a da 4 el ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Evgin ve Selçuk, kanlar içinde yere yığıldı. Osman B. ise saldırının ardından kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Evgin ve Selçuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

JASAT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan Osman B.'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BİRİNİN 2, BİRİNİN 3 ÇOCUĞU VARDI

Öldürülen 2 çocuk babası Ali Selçuk'un cenazesi bugün öğle vakti Acıpınar köyünde, 3 çocuk babası Murat Evgin'in cenazesi de Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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