Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu vurguladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerini ele aldık. Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

"AVUSTURYA İLE İLİŞKİLER İVME KAZANDI"

Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir.

"STRATEJİK İŞBİRLİĞİ" MESAJI

Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahibiz. Ortak koridoru gösterecek bu nitelikte stratejik iş birliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ VE VİZE SERBESTİSİ HERKESİN MENFAATİNE"

Değerli basın mensupları, bugün ayrıca Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.

"TÜRKİYE KİLİT ÜLKE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra söz alan Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, "Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Ekonomik işbirliğine baktığımız zaman çok güçlü bir işbirliğimiz var. Göç konusunda Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Güvenlik konusunda da öyle." dedi.

Avusturya Şansölyesi Stocker'ın açıklamaları şöyle;

"Ankara'ya davetinizden dolayı ve bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahip. Aynı zamanda tabii ki bugünkü görüşmelerden de şunu gördük ki gerçekten çok yakın bir iş birliğimiz var. Ekonomik ve toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor. 60'lı yıllardan beri Avusturya'ya gelen insanlarımız aslında Avusturya'nın ekonomisine çok önemli bir destek verdiler. Ve şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlıyorlar. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı bir birlikte yaşam çok önemli ve buna da destek veriyorum ben.

Ekonomik iş birliğine baktığımız zaman çok güçlü bir iş birliğimiz var. Avusturyalı firmaların Türkiye'deki şubelerine baktığımız zaman, biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti, çok yüksek bir oranda tabii Türkiye'deki yatırımlara da katılmış durumda. Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen burada aslında yine Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin de yine çok önemli bir derecede olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye, Avusturya'dan da Türkiye'ye ihracat bakımından da burada 2030 yılına kadar aslında 1,2 milyar kadar daha da bir artışın sağlanabileceğini görüyoruz. Bu konudaki potansiyelimizin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle demir yollarıyla ilgili olarak sınırlar ötesinde de bir iş birliğinin yapılabileceğini ifade etmek istiyorum. Ve bugün aslında iki ülkenin iş insanları bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısı kapsamında da konuları ele aldılar, iş birliği imkânlarını araştırdılar. Ama hukukun üstünlüğü tabii ki bu konuda yine güvenilir çerçeve koşullarda ilave yatırım açısından da teşvik olacaktır.

Sayın hanımefendiler, beyefendiler. Özellikle güvenlik konusunda, göç konusunda da Türkiye çok kilit bir ülke. Hem Avusturya için hem de Avrupa Birliği için. Yasa dışı göç konusunda, organize suç olsun, insan ticareti olsun, burada Türkiye ile çok yakın bir iş birliğimiz var. Bu konuda iki ülkemiz açısından, Avrupa Birliği açısından çok merkezi bir konuma sahiptir. Ve çok sayıda Suriyeli tabii sığınmacının neredeyse aslında bir nevi 10 yıldan fazla Türkiye'de kabul edilen, Türkiye'de barındırılan ve bakımı sağlanan insanlardan bahsediyoruz. Çok önemli, aslında takdire şayan bir hareket diye görüyoruz. Ve diğer taraftan tabii ki burada bu iş birliğinin, özellikle sınırmacılarla ilgili olarak yapılacak iş birliğinin, bu konudaki çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tabii ki üçüncü ülke vatandaşlarının tekrar iadeleri konusunda da Türkiye ile iş birliği son derece önemli. Bu konuda çok sayıda başarılar da elde etmiş durumdayız ama bu yeterli değil. Yeni bir tabii ki göç krizini engellemek için de bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Birçok dış güvenlik konusunda da böyle. Mesela Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ve ben bu konuda Avusturya'nın tam anlamıyla sizi desteklediğini de ifade etmek istiyorum. Yakında Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Diplomasi ve diyalog aslında şiddet sarmalının ortadan kaldırılması için Orta Doğu'da özellikle tek çözüm olduğunu görüyoruz. Ve kalıcı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılması, seyir sefer özgürlüğünün sağlanması çok önemli ve bu konuda da zaten hemfikiriz. Nihayet, Avusturya olarak da biz, diyaloğun bir merkezi olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisindeki konumuzla birlikte önümüzdeki dönemde de aslında yapıcı, pragmatik bir diyaloğun yapılabileceği bir ülke olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hukukun üstünlüğü, basının özgürlüğü, tabii ki bunlar müzakere edilebilir değil. Bu da tabii şaşırtıcı değil. Diğer taraftan da aynı zamanda bizim özellikle Doğu Akdeniz'deki pozisyonumuz, uluslararası hukuk çerçevesinde, yine hukukun üstünlüğü konusunda çok belli ve nettir. Buradaki konumumuz da nettir. Diğer taraftan tabii ki Avrupa Birliği konusunu, Avusturya ile ilgili olan işlerin daha da geliştirilmesi konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki konukseverliğinizden dolayı, bu konudaki diyaloğumuzdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Ve pragmatik bir iş birliğinin iki ülkemiz arasında eskiden olduğundan çok daha önemli bir hale geldiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler."

Kaynak: Haberler.com