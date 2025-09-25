CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel açıkladı!

Türkiye siyasetinde 2025 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, CHP'nin aday belirleme süreci ve partinin stratejisi merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve anket sonuçları ışığında, partinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Peki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'mu yoksa Mansur Yavaş mı olacak? CHP'nin farklı bir yol haritası var mı? CHP'nin kritik sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması kapsamında yapılan operasyonların siyasi amaç taşıdığını belirtti. Özel, Evrensel'e verdiği röportajda şunları söyledi:

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterildiğini vurguladı.

Yavaş'ın anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçtiğini ve Ekrem İmamoğlu aday olamazsa en güçlü alternatif olduğunu ifade etti.

Yavaş'a yönelik operasyonların hukuki değil, tamamen siyasi amaçlı olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, CHP'nin aday stratejisi hakkında önemli bir tablo çiziyor ve partinin önümüzdeki seçimlerde güçlü bir rakip belirleme kararlılığını ortaya koyuyor.

YAVAŞ, ERDOĞAN'I ANKETLERDE GEÇİYOR

Son dönem kamuoyu yoklamaları, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor. Özel, anket sonuçlarını değerlendirerek şunları belirtti:

Yavaş, anketlerde Erdoğan'ı geride bırakıyor ve seçmen desteğini artırıyor.

Bu durum, Yavaş'ı hedef haline getiren operasyonların nedenini açıklıyor.

CHP, bu süreçlerden güçlenerek çıkıyor ve farkını giderek açıyor.

Anketler, özellikle büyükşehirlerde CHP'nin oy oranındaki artışı gözler önüne seriyor ve partinin cumhurbaşkanlığı yarışında iddialı olduğunu kanıtlıyor.

SUÇ ARIYORLAR: ANKARA VE İSTANBUL ÖRNEKLERİ

Özel, soruşturmalara dair önemli açıklamalarda bulundu:

Ankara'daki operasyonun, Yavaş'ı yıpratma amacı taşıdığını belirtti.

Suç isnat edilen kişilerin Yavaş'tan önce göreve başladığını ve defalarca denetimden geçtiğini vurguladı.

İstanbul'da olduğu gibi, suç bulamadıkları için hukuki süreçleri siyasi bir silah olarak kullandıklarını söyledi.

Bu değerlendirme, yargının siyasete alet edilmesi eleştirisinin somut örnekleriyle destekleniyor ve CHP'nin mağduriyet üzerinden topladığı seçmen desteğini ortaya koyuyor.

5 ANKET GELDİ, CHP FARKI AÇIYOR

Özgür Özel, CHP'nin anketlerdeki üstünlüğünü de kamuoyuna açıkladı:

Son beş ankette CHP'nin önde olduğunu belirtti.

Vatandaşların mağduriyet nedeniyle CHP'ye sahip çıktığını ifade etti.

İktidarın yıpratma girişimlerinin ters teptiğini ve CHP'nin farkı açtığını söyledi.

Bu veriler, partinin cumhurbaşkanlığı adayını belirlerken stratejik bir avantaj elde ettiğini gösteriyor. Yavaş'ın yükselişi, CHP'nin hem yerel hem de ulusal politikadaki etkinliğini artırıyor.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI: MANSUR YAVAŞ MI, EKREM İMAMOĞLU MU?

Özgür Özel'in açıklamalarından çıkan tabloya göre CHP, cumhurbaşkanlığı adayını belirlerken şu önceliklere dikkat ediyor:

Anketlerde önde olan aday: Yavaş, Erdoğan karşısında avantajlı.

Siyasi baskılara karşı dayanıklılık: Hem Yavaş hem de İmamoğlu, siyasi operasyonlara hedef olabiliyor.

Halk desteği ve seçim başarısı: Büyükşehirlerdeki başarı, adayın ulusal çekiciliğini artırıyor.

Bu bağlamda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçimi, hem stratejik hem de politik olarak titizlikle yürütülüyor.