Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...

Ankara'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumları bir araya getiren Başkente Değer Ödülleri'nin beşincisi, dün akşam Başkent Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Medya Ankara tarafından düzenlenen törende, başkente hizmetleri, projeleri ve çalışmalarıyla katkı sunduğu değerlendirilen milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve iş insanları ödüllerini aldı.

ANKARA'NIN BAŞARI HİKAYELERİ AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Medya Ankara’nın tanıtım filmi davetlilerin beğenisine sunuldu. Film gösteriminin ardından Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"ANKARA, GÜZEL YÜREKLİ İNSANLARIN ŞEHRİDİR"

Konuşmasında Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken Bayram Polat, başkentin yalnızca Türkiye’nin yönetim merkezi değil, aynı zamanda köklü bir medeniyet birikiminin taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

Polat, “Ankara tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, bilimiyle ve en önemlisi yüreği, vatan, millet, bayrak aşkıyla çarpan vatandaşlarıyla bilinir. Hacı Bayram Veli'nin maneviyatıyla filizlenen Seymenlere, Bacı Erenlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapan Anadolu'nun güzel yürekli insanlarının şehridir Ankara” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın ruhuna ve yaşamına değer katan isimlerin görünür kılınmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Polat, Başkente Değer Ödülleri’nin de bu anlayışla hayata geçirildiğini ifade etti.

"5 YIL ÖNCE BİR TOHUM EKTİK"

Medya Ankara’nın yalnızca haber üreten bir medya kuruluşu olmadığını dile getiren Polat, yürüttükleri gazetecilik faaliyetlerinin şehir hafızasına katkı sunmayı da hedeflediğini belirtti.

Polat konuşmasında, “Bizler de Medya Ankara olarak bu şehirde yaptığımız basın ve medya faaliyetlerinin gazetecilik mesleğinin yanı sıra bir iz bırakmak istedik. İşte tam bu noktada doğru habercilik bir şeye yön verir. Vizyoner bir medya ise o şehrin değerlerini geleceğe taşır anlayışıyla 5 yıl önce Başkent'e Değer Ödülleri ismiyle bir tohum ektik. Dile kolay bugün hiç ara vermeden 5’inci yılki törenimizi yapıyoruz. O tohum sizlerin desteğiyle filizlendi, yeşerdi ve inşallah yıllarca devam edecek ve koca bir çınara dönüşecek” dedi.

Ödüllerin siyaset, bürokrasi, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere Ankara’ya katkı sunan kişi ve kurumları görünür kılmak amacıyla düzenlendiğini belirten Polat, programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Polat, “Bugün bu salondan gelen, katılımlarıyla bizleri onurlandıran her bir birey en protokolünden en küçük çocuğuna kadar sizler için ayrı ayrı önemli ve değerlidir. Bu anlamda her birinize çok teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"AYLIK ERİŞİM 140,8 MİLYONA ULAŞTI"

Polat, haber portalının Ankara sınırlarını aşarak ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen bir mecra haline geldiğini söyledi. Polat, “Bugün Medya Ankara Haber Sitesi'nde ve dijital mecralarda aylık 140 milyona varan izlenmeyle Ankara sınırlarını aşmış, Ankara'nın Türkiye ve dünyaya açılan kapısı olmuştur. İşte bu Medya Ankara’nın gurur tablosudur. Bu 3 Haziran'da almış olduğumuz veriydi ve şu an bunun çok daha ötesine ulaştık” diye konuştu.

YILIN BAŞARILI İSİMLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Gecede "Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü", haberler.com ve sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a verildi.

"Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü" Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman'a, "Sağlık Hizmetlerinde Başarı Ödülü" Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk'e, "Eğitimde Kalite Ödülü" ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a takdim edildi.

Törende "Yılın Milletvekili Ödülü" Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a verilirken, "Mamak'ın Değerlerine Vefa Ödülü" Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'ya sunuldu.

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Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ödülü"ne layık görülürken, Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger "Yerel Kültürü Yaşatma Hizmet Ödülü"nü aldı. Malkoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç ise "Yenilikçi Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a “Tarih ve Turizm Belediyeciliği Ödülü” verildi.

KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR ÖNE ÇIKTI

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can'a "Kültür ve Sanat Ödülü" verildi.

İçerik üreticisi Mirza Kök "Yılın Dijital İçerik Üreticisi Ödülü"nü alırken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki "Yatırım Belediyeciliği Ödülü"ne layık görüldü.

Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal "Akıllı ve Çevre Dostu Yapılar Başarı Ödülü"nü alırken, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz "Ankara'da Ortak Kültürü Yaşatma Ödülü"nün sahibi oldu.

Bağımlılıklarla Mücadele Platformu Başkanı Dr. Ayhan Özkan'a "Toplum Sağlığına Hizmet Ödülü", Çankırı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Durlanık'a ise "Toplumsal Duyarlılık ve Hizmet Ödülü" verildi.

SPOR VE YEREL MEDYA DA UNUTULMADI

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş "Doğal Çevre Belediyeciliği Ödülü"nü alırken, Furkan Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Sular'a "Güvenlik Sektörü Başarı Ödülü" takdim edildi.

Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Adnan Önder Külçebaş ile milli halterci Muhammet Furkan Özbek "Ankara'da Spora Katkı Ödülü"ne layık görülürken, Kuzey Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Oruç'a "Yılın Yerel Gazetesi Ödülü" verildi.

BAŞKENTE KATKI SUNAN İSİMLER AYNI KAREDE YER ALDI

Program kapsamında organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine de plaket takdim edildi.

Bigthermal Spa Otel Genel Müdürü Ertan Eren, Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ortodek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger ile Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı ve Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun'a katkılarından dolayı plaket verildi.

Program sonunda ayrıca sponsor kuruluş temsilcileri de sahneye davet edildi. Big Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, DN Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ankara Otomat Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kıdıman, Ortotek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger, Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun, TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer, Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu, Kara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş ve Soy Group Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsa Soy'a teşekkür plaketleri takdim edildi.

5'İNCİ YILIN ARDINDAN DUYGUSAL KAPANIŞ

Programın kapanış konuşmasını Medya Ankara Koordinatörü Erdem Yeşer yaptı. Yeşer, Medya Ankara’nın 5. Başkente Değer Ödülleri kapsamında yaptığı konuşmada etkinliğin mottosuna da atıfta bulunarak, “İşidin ey yarenler aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül misal-i taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağu tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer.” dizelerini aktardı.

Konuşmasında, “Burası her sözü bala bulayıp söyleyen, işini aşk ile yapan insanların mekanı oldu. Ödül törenimizin beşinci yılını tamamladık. Ayağını basan, huzur veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programın sunuculuğunu üstlenen TRT Haber Spikeri Oya Eren’e de teşekkür eden Yeşer, organizasyonun yürütülmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Haberler.com