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Fuat Oktay: 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görülmekten memnuniyet duydum

Fuat Oktay: 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görülmekten memnuniyet duydum Haber Videosunu İzle
Fuat Oktay: 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görülmekten memnuniyet duydum
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Medya Ankara tarafından düzenlenen Başkente Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Yılın Milletvekili" ödülüne layık görüldü. Oktay, ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ankara ve millete hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

  • TBMM Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Medya Ankara tarafından düzenlenen 'Başkente Değer Katanlar' ödül töreninde 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görüldü.
  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 'Kültür ve Sanat Ödülü', sondakika.com ise 'Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü' aldı.
  • Fuat Oktay, ödüle ilişkin sosyal medyada memnuniyet duyduğunu belirtti ve Ankara için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Medya Ankara tarafından düzenlenen ve Ankara'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirildiği "Başkente Değer Katanlar" ödül töreninin beşincisi Başkent Millet Bahçeli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Yılın Milletvekili" ödülüne layık görüldüğü gecede, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu "Kültür ve Sanat Ödülü", sondakika.com ise "Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü"nü aldı. Öte yandan törende siyaset, bürokrasi, medya, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda ödül sahiplerini buldu. 

"MEMNUNİYET DUYDUM"

Ödül töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fuat Oktay, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Medya Ankara tarafından 5'incisi düzenlenen 'Başkente Değer Katanlar' ödül töreninde 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görülmekten dolayı memnuniyet duydum."

Kendisine verilen ödül nedeniyle teşekkürlerini ileten Oktay, "Bu anlamlı ödül için Medya Ankara Haber ailesine gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

"ANKARA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Ödül alan isimleri de tebrik eden Oktay, Ankara'ya hizmet etmenin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ödüllerini takdim ettiklerimin yanı sıra tüm ödül alanları da tebrik ediyorum. Başkent Ankara’mıza ve aziz milletimize hizmet etmeyi bir görevden öte, büyük bir sorumluluk ve gönül işi olarak görüyoruz. Başkentimizin gelişimi, kalkınması ve daha güçlü yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, Ankara için çalışmaya devam..."

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Kaynak: Haberler.com
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