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ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu

ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan ABD-Türkiye maçını izlemek için stadyuma gelen bir Türk taraftarın 32 yaşındaki ünlü model Barbara Palvin ile çekildiği fotoğraf büyük ilgi gördü.

  • ABD-Türkiye maçında Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Barbara Palvin gibi Hollywood yıldızları tribündeydi.
  • Barbara Palvin, bir Türk taraftarla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
  • Fotoğraf kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan ABD- Türkiye karşılaşması, sadece sahada değil tribünlerde de renkli anlara sahne oldu. 

HOLLYWOORD YILDIZLARI TRİBÜNDEYDİ

Dev mücadeleyi yerinde takip etmek için stadyumdaki yerini alanlar arasında Hollywood’un dev isimleri dikkat çekti. Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio gibi efsane aktörlerin yanı sıra Barbara Palvin, Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher da tribünde yerini aldı.

BARBARA PALVIN İLE UNUTULMAYACAK FOTOĞRAF

Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği maçın en çok konuşulan olayı ise tribündeki bir Türk taraftarın yakaladığı şanslı an oldu. Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile fotoğraf çekilen Türk taraftar bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Barbara Palvin'in Türk taraftara bakışları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

''GECENİN EN ŞANSLI TARAFTARI''

Kısa sürede viral hale gelen fotoğrafa kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, yapılan yorumlarda Türk taraftar için "Gecenin en şanslı taraftarı", ''Şöyle bir fotoğrafım olsa heyecandan uyuyamam, adam bütün şansını kullanmış'' denildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

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