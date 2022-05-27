Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi! Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aysun Kayacı merak konusu oldu. İşte Aysun Kayacı hakkında merak edilen Aysun Kayacı kimdir, Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1979

(43yaşında)

Üsküdar, İstanbul

Boy: 1,72 m

Aysun Kayacı Kapancı (d. 20 Mayıs 1979 Üsküdar, İstanbul), Türk manken, oyuncu ve sunucu. Kariyerine 1990'ların sonunda manken olarak başlayan Kayacı, ilerleyen dönemlerde Zehirli Çiçek ve Doktorlar gibi dizilerde ve reklam filmlerinde oynamaya başladı. Buna ek olarak siyaset ile ilişkili programlarda da sunucu ve konuşmacı olarak yer aldı.

Aysun Kayacı, 20 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Annesi Asuman Kayacı bir otelin çamaşırhanesinde işçi olarak çalışmaktaydı. Kayacı, alkolik olarak tanımladığı babası Selahattin Kayacı'nın annesine, kendisine ve Canan adlı kız kardeşine şiddet uyguladığını ve bu nedenden ötürü annesi ve babasının boşanmış olduğunu açıklamıştır. Selahattin Kayacı ise bu iddiayı reddetmiştir.

KARİYERİ

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. 1997 yılında katıldığı Elite Model Look yarışmasında Sedef Avcı ve Deniz Barut'un ardından 3. oldu. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007-2008 yıllarında Pepsi'nin bir reklam filminde oynadı.

2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

Çoban söylemi

27 Mart 2008 tarihinde NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı programda Kayacı,

"Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çobanla' benim oyum eşit mesela, niye? Ayrıca benden de 10 kat fazla araştıran insanlar da var."

ifadesini kullandı ve sonradan "belediyelerin diploma dağıtır gibi tapu dağıtılan gecekondu dikenle, kaçak elektrik kullananla, düzgün bir şekilde vergisini veren insanın oyunun eşit olmasını sorguluyorum." dedi. Aynı programda katılımcı olan Türk oyuncu Müjde Ar ise "Adıyamanlılar hâlâ mağarada yaşıyor" ifadesinde bulundu. Bu söylemler yüzünden Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Orak ve avukatı Hacı Orhan tarafından Kayacı ve Ar hakkında suç duyurusunda bulunuldu[ ve "Basın Yoluyla Hakaret" suçundan Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden dava açılması istendi. 2021 yılında Kayacı 2008 yılında söylediği ifadeye ilişkin "Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum" açıklamasında bulundu.

Kayacı, bu söylemi yüzünden günümüzde de sık sık Türkiye gündemine gelmektedir. 2021'de ABD doları kurunun 15 Türk lirasını geçmesinin ardından Kayacı'nın adı durumu eleştirmek için Twitter gündemine girmiştir. Kayacı, kendisi adına açılmış sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını açıklamış ve bu durumdan hoşnut olmadığını belirtmiştir.

Haberler.com - Gündem