Aydın-Muğla Deniz Otobüsü Seferleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Başladı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda başlayan Bodrum Turgutreis- Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri açılış töreni Didim ilçesi D-Marin yolcu iskelesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen açılışa CHP Milletvekilleri, il, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Bodrum-Turgutreis-Didim deniz otobüsü seferlerini 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda başlattı.

Özlem Çerçioğlu; "Büyükşehir Belediyeleri olarak işbirliğimiz devam edecek"

Deniz otobüsü seferleri için düzenlenen açılış töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şunları söyledi; "Bugün iki ilimizin ortak başlattığı ayrıca Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda başlamasından çok mutluyum. Bu bir ilk oluyor, huzurlarınızda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a da teşekkür ediyorum. Bu işbirliklerimizin devamı gelecek." dedi.

Ahmet Aras; "Kabotaj Bayramı Türk Milleti'nin denizlerdeki bağımsızlığıdır"

31 Mart seçimleri öncesi vaat ettiği Deniz Otobüsleri hizmetinin açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Denizlerimizin özgürlük günü, denizlerimizin bağımsızlık sembolü Kabotaj Bayramı'nda söz verdiğimiz hizmeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde aldığı kararlardan biri denizlerdeki egemenliğin Türk Milleti'ne geçmesiydi. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar Lozan Barış Antlaşması'na altlık oldu. Atatürk'ün devrimlerinden biri de denizlerdeki Türk Milleti'nin bağımsızlığıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Denizcilik Bakanlığı olmasa da biz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte hızlıca bir karar aldık. İki şehrimizi denizden birbirine bağladık. Bugün itibari ile Bodrum-Didim seferlerimiz başlıyor. Yarın Marmaris-Fethiye hattımız seferleri başlayacak. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Karşılıklı seferlerle günde 3 defa vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Genel Başkanımıza yoğun programına rağmen açılışımıza katıldığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Özgür Özel; "Atatürk'ün ve çağdaş Cumhuriyet'in yolundan yürümeye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda başlatılan deniz otobüsü seferleri açılışında yoğun ilgi ile karşılandı. Aydın, Muğla ve komşu illerden gelen tüm vatandaşlara teşekkür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaz aylarında turizm sezonu ile artan nüfusa başarıyla hizmet eden belediye başkanlarını kutladı ve 31 Mart Yerel seçimlerinde elde edilen büyük başarının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ilk seçimde iktidarla taçlanacağına inandığını söyledi. Özgür Özel; "Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın ev sahipliğinde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Güzel bir manzarada sizlerleyiz. Vatandaşlarımız bu güzel coğrafyada tatil yaparken belediye başkanlarımız nüfuslarının kat ve kat üstündeki yazlık nüfusa hizmet için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Mazeret üretmeden CHP belediyeciliği ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti veriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün çok anlamlı bir gün. Bir ülkenin kara sularında, limanlarında kendi bağımsızlığını tescillediği gün. Genç Cumhuriyetimiz siyasi bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik bağımsızlığını da denizlerde Kabotaj kanunu ile kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün dediği gibi; "Siyasal askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz." dedi. Ege Denizi'nin iki tarafına barışın gelmesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti; "Ege'nin iki şehri ve turizmin gözdesi ilçeleri bugün bu açılışla denizden birleşiyor. Bodrum-Didim arası denizden 1 saate iniyor. İki şehrin günlük turizmine de katkı sağlayacak bu proje ile Didim'e gelenler günübirlik Bodrum'a gelebilecek. Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediye başkanlarımızı kutluyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde büyük bir başarı elde ettik. Aydınlılar Özlem başkanımıza, Muğlalılar Ahmet başkanımıza bir anahtar teslim etti. Bu anahtar Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapma anahtarıdır. Atatürk'ün ve çağdaş Cumhuriyet'in yolundan yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Sinan Meydan Deniz Otobüsü'nde Söyleşi Düzenledi

Araştırmacı-Yazar Sinan Meydan Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri işbirliği ile başlatılan Deniz Otobüsü seferleri açılış töreni sonrası Didim-Tugutreis güzergahında deniz otobüsünde yolculara 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın tarihsel önemi hakkında bilgi verdi ve söyleşi düzenledi. 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini söyleyen Sinan Meydan bu kanunla, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır" hükmünü getirildiğini, daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetlerin bundan sonra sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğinin resmileştiğini anlattı.