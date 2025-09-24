Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde oyuncu Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşk iddialarıyla magazin gündemine gelen Aslıhan Malbora, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Malbora'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aslıhan Malbora ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 1 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya gelmiş, genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde yer alarak adını geniş kitlelere duyurmuş başarılı bir oyuncudur. Akademik olarak oldukça güçlü bir geçmişe sahip olan Malbora, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa olan ilgisini fark eden Malbora, hayallerinin peşinden gitme kararı alarak Akademi 35.5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Oyunculuğa olan tutkusu çocukluk yıllarına dayanan Aslıhan Malbora, ailesinin mühendislik eğitimi konusundaki yönlendirmesiyle önce akademik bir kariyere yönelse de, üniversite yıllarında bu alanda ilerlemek istemediğini fark etmiş ve oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Kimya bölümünü yarıda bırakıp Gıda Mühendisliği'ni tamamlayan Malbora, eğitim hayatının yanı sıra televizyon dünyasında da hızla yükselmeyi başarmıştır.

ASLIHAN MALBORA KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Malbora, 1 Mart 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Balık burcu olan Malbora, genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer alarak başarılı bir kariyer inşa etmiştir.

ASLIHAN MALBORA NERELİ?

Başarılı oyuncu Aslıhan Malbora, Afyonkarahisar doğumludur. Küçük bir şehirde büyüdüğünü ifade eden Malbora, verdiği röportajlarda ailesinin tüm bireylerinin mühendis olduğunu ve bu nedenle kendisinin de önce mühendislik eğitimi aldığını söylemiştir. Ancak bu köklerden gelmesine rağmen, kendi hayalini gerçekleştirme cesaretini göstererek sanat alanında ilerlemiştir.

ASLIHAN MALBORA'NIN KARİYERİ

Aslıhan Malbora'nın televizyon kariyeri, 2017 yılında yayınlanan "Seven Ne Yapmaz" dizisindeki Zeynep rolüyle başladı. Bu projeyle ekranlara adım atan Malbora, oyunculuk performansıyla dikkat çekti ve kısa sürede yeni yapımlarda yer almaya başladı. 2018 yılında "Kalbimin Sultanı" dizisinde rol alan oyuncu, aynı yıl "Ağlama Anne" dizisinde de yine Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2019 yılında romantik komedi türündeki "Her Yerde Sen" dizisinde rol alan Malbora, 2021 yılında ise popüler yapımlardan biri olan "Üç Kuruş" dizisinde oyunculuk kariyerini bir adım ileri taşıdı. Bu yapımlarda sergilediği başarılı performanslar, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırdı.

Aslıhan Malbora, mühendislik eğitiminin yanında aldığı profesyonel oyunculuk eğitimi sayesinde yeteneğini geliştirmiş ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Hem dram hem de romantik komedi türlerinde yer alan projelerdeki başarılı performansıyla genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

ASLIHAN MALBORA'NIN SEVGİLİ KİM?

Genç ve başarılı oyuncu Aslıhan Malbora'nın özel hayatı son dönemde sıkça konuşuluyor. Uzun süredir magazin gündeminde yer alan Malbora'nın sevgilisi, Türkiye'nin popüler isimlerinden Çağatay Ulusoy olarak biliniyor. İkilinin ilişkisi, özellikle sosyal medyada ve medya organlarında geniş ilgi gördü. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman paylaştıkları samimi anlarla hayranlarının kalbini kazanıyor.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan, Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gördü, ancak oyunculuk kariyerine odaklanmak için eğitimi yarıda bıraktı.

2010 yılında "Best Model of Turkey" birincisi olarak adını duyuran Ulusoy, oyunculuğa ise 2011 yılında "Adını Feriha Koydum" dizisiyle başladı. Bu dizide canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Ardından birçok başarılı dizi ve film projesinde yer aldı; "Medcezir", "İçerde", "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarla kariyerini pekiştirdi.

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuk yeteneğiyle genç kuşak oyuncular arasında öne çıkan Ulusoy, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan bir isim haline geldi. Aynı zamanda dijital platformlarda yayınlanan projelerde de aktif olarak yer almaktadır.