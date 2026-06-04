Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beynam ve Oğulbey mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eğribasan ve Tatarhüyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükboyalık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak ve Bezirhane Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tepeköy, Sulubük, Eğilmez Kale Mevkii, Karaağıl, Şehit Volkan Pilavcı, Erdemli 1 ve Erdemli 2 kümeleri, Kaldırım, Akkoşan, Hacıyusuflu, Halildede, Alıcıyeniyapan ve Karabucak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu ve Fatih Sultan Mehmet Afşar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükboyalık, 19 Mayıs, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi ve Büyükboyalık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yeniköy, Koçyayla, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Yayla Afşar, Dadaloğlu, Torunoğlu, Atatürk, Adnan Kahveci ve 19 Mayıs Afşar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Torunoğlu ve Abdi İpekçi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

05.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hidayet Başal, Çeşme Çıkmazı, Lale 1, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı ve Çukur Çeşme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Gürağaç, Gürsöğüt, Kargı ve Yalnızçam bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

04.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alacaatlı Mahallesi, Komut, Selçuk Yula, Anamur ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstiklal, Cumhuriyet Yeni Cami Küme Evleri ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Cami Kümesi, İstiklal ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kabil Sokak ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Lizbon Sokak ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmet Haşim, Tebeşir, Sokullu Mehmet Paşa, Narlı, Elmadağı, Mimar, Şeftali ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çayyolu, Doğan Taşdelen ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.45 ile 12.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Eren Bülbül Caddesi ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 13.30 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, Şehit Eren Bülbül, Park ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1907 ve 1824 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2124, 2127, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2136, 2137, 2139, 2140, 2142, 2143, 2145 ve 2146 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2118, 2119, 2124, 2125, 2127 ve 2131 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2159 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3036, 3091, 3092, 3093, 3095, 3097, 3098, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3107, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117 ve 3118 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile 4001 ve 4002 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4000, 4001, 4002, 4003 ve 4005 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1733 ve 1748 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Elvankent Banka Konutları ile 801, 804 ve 4331 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, Alcı Mahallesi, Ihlamurkent, Maliköy, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz ve çevresindeki birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

04.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çamlıca ve Bağlum çevresindeki bazı kırsal bölgeler ile Susuz, Sarısu, Yunus Emre ve çevresindeki yerleşimlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sarıbeyler ve Lezgi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki ve Sarıbeyler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 654, 657, 663 ve 834 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 620 ve 628 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 635, 640, 644, 654 ve 715 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 644 ve 663 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 701 numaralı sokak ve Yozgat bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 696 ve 697 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.