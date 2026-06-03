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Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
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ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle ilgili kararını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" belirtti.

TRUMP NATO ZİRVESİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesine bizzat katılma kararı aldı. Kararı açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın zirvede yer alacağını ve müttefiklerle bir araya geleceğini belirtti. Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak bu kritik toplantı, Washington’ın ittifaka ve bölgesel güvenliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Zirvede, üye ülkelerin savunma harcamalarının artırılması ve yük paylaşımı gibi konuların yanı sıra terörle mücadele ve bölgesel istikrar adımları öncelikli olarak ele alınacak. Ankara’daki buluşmanın, Trump ile Türk devlet yetkilileri arasında ikili ilişkileri güçlendirecek önemli baş başa görüşmelere de zemin hazırlaması bekleniyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulunmuştu.

RUBİO'DAN ÖNCE BAKAN FİDAN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktarmıştı.

"ABD, MÜTTEFİKLERE SAVUNMA HARCAMALARI KONUSUNDA SÜREKLİ BASKI YAPIYOR"

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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