NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üst düzey önlemler almaya başladı. Dünya liderlerinin katılacağı zirvede başkent füze savunma sistemleri ile donatılacak. Ayrıca İHA ve dron savar sistemleri de konuşlandırılacak. Ankara genelinde ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 40.000'den fazla güvenlik personeli görev yapacak
Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesi için hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ÜST DÜZET ÖNLEMLER KONUŞLANDIRILACAK
Bloomberg'in haberine göre zirve süresince Ankara semaları olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak; ayrıca havadan gelebilecek asimetrik riskleri engellemek amacıyla stratejik noktalara İHA ve dron savar sistemleri konuşlandırılacak. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı filosu zirve boyunca yüksek alarm durumunda tutulacak.
40 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK
Zirvenin yapılacağı alanlarda ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde adeta kuş uçurtulmayacak. Organizasyonun güvenli bir şekilde tamamlanması için Ankara genelinde 40 binden fazla emniyet ve güvenlik personeli aralıksız görev yapacak. Yetkililer, liderlerin geçiş güzergahlarında ve şehir genelinde sıkı tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.