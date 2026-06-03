Haberler

NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üst düzey önlemler almaya başladı. Dünya liderlerinin katılacağı zirvede başkent füze savunma sistemleri ile donatılacak. Ayrıca İHA ve dron savar sistemleri de konuşlandırılacak. Ankara genelinde ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 40.000'den fazla güvenlik personeli görev yapacak

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesi için hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ÜST DÜZET ÖNLEMLER KONUŞLANDIRILACAK

Bloomberg'in haberine göre zirve süresince Ankara semaları olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak; ayrıca havadan gelebilecek asimetrik riskleri engellemek amacıyla stratejik noktalara İHA ve dron savar sistemleri konuşlandırılacak.  Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı filosu zirve boyunca yüksek alarm durumunda tutulacak.

40 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Zirvenin yapılacağı alanlarda ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde adeta kuş uçurtulmayacak. Organizasyonun güvenli bir şekilde tamamlanması için Ankara genelinde 40 binden fazla emniyet ve güvenlik personeli aralıksız görev yapacak. Yetkililer, liderlerin geçiş güzergahlarında ve şehir genelinde sıkı tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

Aralarında Onur Tuna da var! 3 ismin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı

Polat çiftinin korumasının öldüğü saldırıda yeni gelişme
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar

Bir kamyonet dolusu sokak köpeğini bıraktıkları yere bakın

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu