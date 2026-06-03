Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

İspanyol devi Real Madrid’de pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanmayı devam ediyor.

PEREZ, MOURINHO'YU DUYURDU

Real Madrid Başkanı ve Başkan adayı Florentino Perez, seçimi kazanması halinde takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu getireceğini resmen duyurdu. Jose Mourinho, İspanyol iş insanının seçim kampanyası için çekilen videoda yer aldı ve Florentino Perez'e Real Madrid forması giyerek destek oldu.

100 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.