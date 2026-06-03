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CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
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CHP'den şubat ayında istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dcan çok konuşulacak bir hamle geldi. Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği MYK'daki 19 üyenin her birine ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Konuya ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz." dedi.

CHP'den şubat ayında istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dcan çok konuşulacak bir hamle geldi. Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği MYK'daki 19 üyenin her birine ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Konuya ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com
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