Haberler

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu Barış Atay ve Ecem Özkaya, İsviçre'nin Zürih kentindeki Metallica konserini birlikte izledi. Sosyal medyada benzer kareler paylaşarak dikkat çeken ikili, aşk iddialarını henüz yanıtsız bıraktı.

Sanat ve magazin dünyasında yeni bir aşkın filizlendiği iddiaları, binlerce kilometre uzaktan gelen görüntülerle iyice güçlendi. Bir dönem mecliste aktif rol alan ancak yakın zamanda siyaset defterini kapatan Barış Atay ile oyuncu Ecem Özkaya'nın gizli bir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 

BİRLİKTE KONSERE GİTTİLER 

İkilinin baş başa gerçekleştirdiği kaçamağın adresi bu kez İsviçre oldu. Ecem Özkaya ve Barış Atay, Metallica’nın Zürih kentinde verdiği dev konseri birlikte izledi. Sosyal medyada benzer kareler paylaşarak dikkat çeken ikili, aşk iddialarını henüz yanıtsız bıraktı.

İşte ikilinin o paylaşımları; 

Kaynak: Haberler.com
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları5scvqzjmnf:

sosyalistlik parayı bulana kadarmış derlermiş

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

bence başkalarının özel yaşamı değil kendi özel yaşamımızı sorgulamalıyız halının altı çok kirli hacı ağbiiiiiii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNedim Çolpan:

Sosyete sosyalist??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

4 ay sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

Galatasaray'da ayrılık! Okan hoca istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
Uğur Dündar'dan Reha Muhtar için dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı

Uğur Dündar'dan dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta