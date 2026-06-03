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Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin yakınında düzenlenen, çiftin yakın koruması ve kuzeni olan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın Can Polat'ı çocuğunun gözünün önünde vurduğu görüldü.

  • Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, Çeşme'deki bir otel önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde Can Polat'ın aracının yanında vurulup yere yığıldığı görülüyor.
  • Olayın şüphelisi 2003 doğumlu S.A., suçta kullanılan silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için konakladıkları otelin önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da üstlenen Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Can Polat

Saldırının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayın gerçekleştiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın hemen yanında hazırlık yapan Can Polat'ın, açılan ateş sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı. Vurulma anının hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.

Gözaltına alınan silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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